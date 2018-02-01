Служба «103»: было сложно, но справились

С большими трудностями из-за снежных заносов столкнулась служба скорой помощи. Машины очень старались доехать до пациентов, но иногда медикам приходилось добираться через сугробы пешком. Об этом рассказал главный врач Славянской станции скорой помощи Валерий Зуйко.

По его словам, самыми трудными оказались 23-24 января, когда дороги в частном секторе были практически не расчищены.

- Количество вызовов в эти дни не увеличилось. Но и добираться в положенное время медикам удавалось не всегда. Чем дальше от центра, тем сложнее оказывалась дорога, - рассказывает главный врач.

Медики говорят, что за помощью им приходилось обращаться и к городским властям, и в службу ГСЧС. Там всегда откликались на «сигнал SOS». Но для того, чтобы отправить тяжелую технику в труднодоступный район, все же требовалось время.

Стоит отметить, что пациенты в большинстве своем с пониманием относились к ситуации и терпеливо дожидались медицинской помощи.

- Определенные сложности имелись и в последующие дни. Но постепенно дороги привели в порядок, и машины стали ездить, как раньше, - отмечает Валерий Зуйко.