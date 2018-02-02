В роддоме стартовал ремонт. Пока в подвале

|2 февраля 2018
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В конце минувшего года в Славянске начал реализовываться проект «Улучшение перинатальной помощи жителям Славянска». Его выполнение обернется капитальным ремонтом родильного дома. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.
В целом проект рассчитан на 36 млн гривен и должен быть реализован до конца 2018 года. Однако называть конкретные сроки на данном этапе никто не рискует.
- Сейчас уже определен подрядчик. Им стал Авторемонтный агрегатный завод Черкасского облпотребсоюза. Закуплено оборудование, лифт и инсениратор, где будут утилизироваться органические отходы, - говорит начальник отдела здравоохранения.
На сегодняшний день о закрытии лечебного заведения на реконструкцию речь пока не идет. С начала января ремонтные работы ведутся в подвале здания. Потом строители перейдут к утеплению фасада, ремонту крыши и хозяйственных корпусов. Лишь затем начнутся внутренние работы в лечебном корпусе. Судя по всему, тогда и потребуется приостановка деятельности роддома.
- Реконструкция подразумевает полную энергомодернизацию, замену коммуникаций и ремонт в помещениях. Например, в палатах появятся санитарные удобства, - рассказывает Елена Джим.
Сокращения коек при этом, по ее словам, не произойдет. На сегодня лечебное учреждение рассчитано на 110 коек.
Славянские власти рады, что городу выделили средства на улучшение медобслуживания. Но самые большие опасения, как чиновников, так и медперсонала, вызывают сроки работ. Каждый житель города видит, с каким скрипом движутся реконструкции в учреждениях медицины и образования. Остается лишь надеется, что в этом случае ремонт завершится действительно в 2018 году, и первый житель города-2019 родится именно в Славянске.
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В конце минувшего года в Славянске начал реализовываться проект «Улучшение перинатальной помощи жителям Славянска». Его выполнение обернется капитальным ремонтом родильного дома. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.