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Фотофакт

Постновогодний ресурс

Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов

Антон Скворцов
8 февраля 2018 Просмотров: 143 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Славянск примет участие в дополнительном отборе инфраструктурных проектов, объявленном Государственным фондом регионального развития. Соответствующие решения были приняты на внеплановой сессии горсовета 2 февраля. 

На конкурс будут представлены семь проектов на общую сумму почти 33 миллиона гривен. На их реализацию власти рассчитывают получить из ГФРР 29,7 миллиона - 90% от общей суммы работ. Остальные 10% в размере 3,3 млн включены в городской бюджет в качестве софинансирования.

В число проектов вошли: капитальный ремонт дорог на улицах Ярмарочной (общая сумма 2,3 млн грн), Одесской (4,5 млн) и бульваре Героев Крут (7,3 млн), установка регуляторов давления на водоводах в центре города (почти 900 тыс. грн), создание рекреационно-оздоровительной зоны «Возле соленых озер» на озере Вейсовом (10 млн), а также реконструкция амбулатории №7 на улице Донской в мкр-не Химик (3 млн) и терапевтического отделения №1 горбольницы №1 на ул. Васильевской, 31 (5 млн).

Относительно Вейсового, виды на которое руководство города имеет уже давно, городской голова Вадим Лях объяснил, что в этом году намечена реализация первой очереди проекта. В нее входит обустройство пляжной зоны с установкой торговых павильонов, лежаков и мощением пешеходных дорожек, прокладка водопроводных и электрических коммуникаций и прочее.   

Напомним, что ранее на реализацию в 2018 году Славянский горсовет подал в ГФРР 19 заявок почти на 17 млн гривен. Вместе с нынешними 7 общая сумма средств, на которые могут быть реализованы проекты, превысит 20 миллионов гривен. 

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Комментарии к статье «Славянск подаст в ГФРР еще семь проектов»

Славянск примет участие в дополнительном отборе инфраструктурных проектов, объявленном Государственным фондом регионального развития. Соответствующие решения были приняты на внеплановой сессии горсовета 2 февраля. 

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