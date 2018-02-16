 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Рекламные объявления как стихийное явление

Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат

Светлана Вьюниченко
16 февраля 2018 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Славянске увеличится количество полицейских нарядов, патрулирующих город. Такое решение было принято на совещании с участием руководства областного главка, славянского ГО, представителей патрульной полиции, Нацгвардии и приданых сил.

Как прозвучало на совещании, ежедневно город патрулируют до 100 правоохранителей. Однако далеко не все они ходят или ездят по улицам. Полицейские несут службу на блокпостах, объектах жизнеобеспечения, транспортных развязках, вокзалах, в местах массового отдыха людей. 

Превентивные меры дают позитивные результаты. Так, количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось в два раза. Однако руководство полиции считает, что этого недостаточно. В итоге было принято решение об увеличении пеших и автопатрулей, которые будут курсировать непосредственно по улицам Славянска в вечернее и ночное время. Кроме того, отдельные мобильные экипажи будут противодействовать незаконному обороту оружия и боеприпасов и проследят за безопасностью дорожного движения. При необходимости к охране правопорядка в Славянске привлекут бронегруппы из числа приданых сил. 

Начальник славянского ГО Сергей Алешин подчеркнул, что данное решение имеет исключительно превентивный характер. Оно принято для сохранения стабильной оперативной обстановки и снижения уровня уличной преступности.   

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 февраля 2018

Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат

Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом

Жертвам насилия теперь есть где приютиться

15 февраля 2018

Ростислав Рудницкий сам разрабатывает рецепты комбикормов

«Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места

На Славкурорте откроется частная клиника литотрипсии и эндоурологии

Руслан Христов потратил грант на цифровой видеоэндоскоп

Непрестольные страсти

Скрипка на мосту: как в Святогорске появились уличные музыканты

14 февраля 2018

В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры

ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую

Португалия – чемпион Европы по футзалу

«Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате

Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре

Рекламные объявления как стихийное явление

Славянская «скорая помощь» - лучшая в области

Государственные земли начали передавать территориальным громадам

В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек

Школьники продолжают болеть

Славянцы чаще травмируются летом

Как в Славянске отметят Масленицу

Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия

Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»

Тарифы от жэков вырастут уже в марте

8 февраля 2018

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

На «куркулей» денег пока нет

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Также в разделе

Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом

— 16 февраля 2018 —

Богатый на гололедицу февраль - самое время поговорить о методах борьбы с этим явлением. Проведенная журналистами "ТВ плюс" информационная разведка показала, что Славянск в этом отношении мало чем уступает общемировой практике.

Читать далее ⇒

Жертвам насилия теперь есть где приютиться

— 16 февраля 2018 —

В Славянске 7 февраля состоялось торжественное открытие Центра социальной и психологической помощи женщинам, пострадавшим от насилия или жестокого обращения. Местонахождение заведения не разглашается по этически-правовым соображениям.

Читать далее ⇒

Славянская «скорая помощь» - лучшая в области

— 14 февраля 2018 —

В Краматорске 10 февраля состоялось Первенство Донецкой области-2018 среди бригад экстренной медицинской помощи. За звание лучшего боролись 10 профессиональных коллективов, базирующихся в Мариуполе, Мирнограде, Краматорске, Славянске, Волновахе и Константиновке. В напряженной борьбе первое место завоевала славянская станция скорой медицинской помощи.

Читать далее ⇒

Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»

— 14 февраля 2018 —

Общественный совет поддержал обращение в Национальный олимпийский комитет и Кабмин с просьбой не допустить передачи детского лагеря «Лесная сказка» в областную коммунальную собственность. Его заседание состоялось в исполкоме 8 февраля.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат»

В Славянске увеличится количество полицейских нарядов, патрулирующих город. Такое решение было принято на совещании с участием руководства областного главка, славянского ГО, представителей патрульной полиции, Нацгвардии и приданых сил.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Ростислав Рудницкий сам разрабатывает рецепты комбикормов

«Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места

На Славкурорте откроется частная клиника литотрипсии и эндоурологии

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянцы чаще травмируются летом

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

Задержан насильник 11-летней девочки

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Государственные земли начали передавать территориальным громадам

В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек

Тарифы от жэков вырастут уже в марте

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Непрестольные страсти

Генеральная ассамблея

Их черные метки

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры

ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую

Португалия – чемпион Европы по футзалу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 февраля 2018

Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат

Мировая практика или дедовский опыт: как в Славянске борются с гололедом

Жертвам насилия теперь есть где приютиться

15 февраля 2018

Ростислав Рудницкий сам разрабатывает рецепты комбикормов

«Восток»: купили газовую печь и создали четыре новых рабочих места

На Славкурорте откроется частная клиника литотрипсии и эндоурологии

Руслан Христов потратил грант на цифровой видеоэндоскоп

Непрестольные страсти

Скрипка на мосту: как в Святогорске появились уличные музыканты

14 февраля 2018

В Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры

ФК «Славянск» и «Сапфир» подписали мировую

Португалия – чемпион Европы по футзалу

«Вольники» Славянска успешно выступили на областном чемпионате

Дебют Костюк, решающая встреча – парная, Свитолина в конном центре

Рекламные объявления как стихийное явление

Славянская «скорая помощь» - лучшая в области

Государственные земли начали передавать территориальным громадам

В прошлом году Центр занятости помог найти работу двум с половиной тысячам человек

Школьники продолжают болеть

Славянцы чаще травмируются летом

Как в Славянске отметят Масленицу

Славянцев учили составлять заявки на бюджет участия

Общественный совет Славянска продолжает борьбу за «Лесную сказку»

Тарифы от жэков вырастут уже в марте

8 февраля 2018

В Славянске пройдет турнир по плаванию

Насколько увеличили пособия для переселенцев

Как получить пособие, если не хватает стажа для выхода на пенсию

В Славянске и Славянском районе - самые добросовестные плательщики коммунальных услуг

Вопросы соцзащиты по-прежнему на первом месте

На «куркулей» денег пока нет

Из «ямы» - на блокпост боевиков, в финале – явка с повинной

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top