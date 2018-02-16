|16 февраля 2018
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В Славянске увеличится количество полицейских нарядов, патрулирующих город. Такое решение было принято на совещании с участием руководства областного главка, славянского ГО, представителей патрульной полиции, Нацгвардии и приданых сил.
Как прозвучало на совещании, ежедневно город патрулируют до 100 правоохранителей. Однако далеко не все они ходят или ездят по улицам. Полицейские несут службу на блокпостах, объектах жизнеобеспечения, транспортных развязках, вокзалах, в местах массового отдыха людей.
Превентивные меры дают позитивные результаты. Так, количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось в два раза. Однако руководство полиции считает, что этого недостаточно. В итоге было принято решение об увеличении пеших и автопатрулей, которые будут курсировать непосредственно по улицам Славянска в вечернее и ночное время. Кроме того, отдельные мобильные экипажи будут противодействовать незаконному обороту оружия и боеприпасов и проследят за безопасностью дорожного движения. При необходимости к охране правопорядка в Славянске привлекут бронегруппы из числа приданых сил.
Начальник славянского ГО Сергей Алешин подчеркнул, что данное решение имеет исключительно превентивный характер. Оно принято для сохранения стабильной оперативной обстановки и снижения уровня уличной преступности.
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Комментарии к статье «Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат»
В Славянске увеличится количество полицейских нарядов, патрулирующих город. Такое решение было принято на совещании с участием руководства областного главка, славянского ГО, представителей патрульной полиции, Нацгвардии и приданых сил.