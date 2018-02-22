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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Краеведы просят сохранить историческую память Славянска

Светлана Вьюниченко
22 февраля 2018 Просмотров: 99 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Этот дом на улице Учительской находится на пути экскурсинного маршрута «Старый Славянск». Он является ярким примером плачевного состояния исторической части города.

Славянские краеведы, в целом, поддерживая идею воссоздания крепости Тор, считают, что городским властям следовало бы обратить внимание на сохранение уже существующего исторического наследия.

На сегодняшний день, одним из самых популярных туристических маршрутов в городе является экскурсия «Славянск купеческий». Она проходит по историческому центру и в полном варианте длится более 4 часов. На данный момент в Славянске сохранились 29 зданий - памятников архитектуры местного значения, о которых краеведы могут рассказать увлекательные истории. Нам есть, что показать гостям, нам есть, на чем воспитывать детей. 

- Однако многие дома-памятники находятся в таком состоянии, что показывать их стыдно, - говорит краевед, экскурсовод Андрей Пушкарь. - Когда мы идем по маршруту, встречаем места, где еще несколько лет назад стоял старинный особняк. Сегодня от него практически ничего не осталось.

Даже в том случае, если власти обещают провести реставрацию, это, по мнению краеведов, влюбленных в историю родного города, зачастую превращается в пиар. В качестве примера Андрей Пушкарь приводит дом Александрова, на котором сбили бесценную лепнину. 

- Дом купца Карякина, расположенный на пересечении улиц Центральной и Васильевской, отдали под строительство торгового центра. С одной стороны - это варварство, ведь когда-то Карякину принадлежал целый квартал в городе, он  стоял у основания создания купеческой славы Славянска. Но с другой стороны, если бы не эта перестройка, дом мог бы окончательно развалиться, - говорит краевед. 

Почему мы так бездумно относимся к доставшемуся историческому наследию - вопрос риторический. А ведь, если бы местные власти решили проявить действительную заботу о истории родного края, им не пришлось бы изобретать велосипед. Положительные примеры для подражания существуют во многих городах Украины. Например, в историческом центре Чернигова стоят специальные указатели, чтобы туристы видели, где и что им следует посмотреть. Памятники местной архитектуры оборудованы табличками, рассказывающими, чем именно знаменит данный объект. Это не требует больших затрат, а лишь любви и желания сделать город комфортным. 

- В довоенном Донецке был ряд старинных домов, с которых практически начинался город. Середина XIX века – начало 20, приблизительно - как и в Славянске. Там в начале 2010 годов разработали городскую программу и отреставрировали фасады зданий. Они приобрели очень презентабельный вид. Это не был дорогостоящий капитальный ремонт, однако здания сразу стали туристически привлекательным, - рассказывает Андрей Пушкарь. 

Что касается строительства крепости в парке, Андрей Пушкарь считает, что, как бы привлекательно ни выглядела эта идея, сейчас главное - спасти то, что уже есть. 

- «Вилла «Мария», памятники архитектуры в центре города, старое кладбище с часовней - нам есть куда применять силы и средства. Прежде чем строить новые объекты, нужно привести в порядок старые. Если городская власть сохранит горожанам историческое наследие, это будет для нее лучшим пиаром, - убежден краевед.

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Комментарии к статье «Краеведы просят сохранить историческую память Славянска»

Славянские краеведы, в целом, поддерживая идею воссоздания крепости Тор, считают, что городским властям следовало бы обратить внимание на сохранение уже существующего исторического наследия.

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