|22 февраля 2018
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Вместо сноса старых тополей в Славянске решили применить методику содержания – кронирование. Первой улицей, где она применяется, стала Центральная. Работы ведутся силами КП «Наружное освещение».
Как рассказала и. о. директора предприятия Елена Негрий, всего на участке от Почтовой до Банковской обрежут 175 тополей. В то же время, аварийноопасные деревья будут убирать полностью.
В процессе кронирования удаляются старые и сухие ветви, а все остальные обрезаются примерно до середины высоты. Таким образом, деревья омолаживаются, оздоравливаются и могут безопасно расти еще несколько лет.
Кроме Центральной, требуют обрезки тополя на улицах Шевченко и Свободы. Вопрос в том, что обрезку необходимо успеть сделать до весны, когда по стволам начнется сокодвижение.
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• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
• Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать
16 февраля 2018
• Родительские комитеты: если быть, то зачем
• Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик
• Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет
• В Николаевке вновь опасная находка
• Насмерть переехал односельчанина
• Легковушка протаранила грузовик
• Искусанная лисой собака умерла от бешенства
• Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку
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Комментарии к статье «На Центральной кронируют тополя»
Вместо сноса старых тополей в Славянске решили применить методику содержания – кронирование. Первой улицей, где она применяется, стала Центральная. Работы ведутся силами КП «Наружное освещение».