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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

На Центральной кронируют тополя

Антон Скворцов
22 февраля 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В процессе кронирования с тополей удаляют сухие ветви, а само дерево обрезают примерно до середины высоты.

Вместо сноса старых тополей в Славянске решили применить методику содержания – кронирование. Первой улицей, где она применяется, стала Центральная. Работы ведутся силами КП «Наружное освещение».

Как рассказала и. о. директора предприятия Елена Негрий, всего на участке от Почтовой до Банковской обрежут 175 тополей. В то же время, аварийноопасные деревья будут убирать полностью.  

В процессе кронирования удаляются старые и сухие ветви, а все остальные обрезаются примерно до середины высоты. Таким образом, деревья омолаживаются, оздоравливаются и могут безопасно расти еще несколько лет.  

Кроме Центральной, требуют обрезки тополя на улицах Шевченко и Свободы. Вопрос в том, что обрезку необходимо успеть сделать до весны, когда по стволам начнется сокодвижение.

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Комментарии к статье «На Центральной кронируют тополя»

Вместо сноса старых тополей в Славянске решили применить методику содержания – кронирование. Первой улицей, где она применяется, стала Центральная. Работы ведутся силами КП «Наружное освещение».

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