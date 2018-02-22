На Центральной кронируют тополя

Как рассказала и. о. директора предприятия Елена Негрий, всего на участке от Почтовой до Банковской обрежут 175 тополей. В то же время, аварийноопасные деревья будут убирать полностью.

В процессе кронирования удаляются старые и сухие ветви, а все остальные обрезаются примерно до середины высоты. Таким образом, деревья омолаживаются, оздоравливаются и могут безопасно расти еще несколько лет.

Кроме Центральной, требуют обрезки тополя на улицах Шевченко и Свободы. Вопрос в том, что обрезку необходимо успеть сделать до весны, когда по стволам начнется сокодвижение.