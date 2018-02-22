Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

Все использованные люминесцентные лампы, хранившиеся в учреждениях образования, на прошлой неделе были вывезены.

Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. Эта работа была выполнена в рамках договора, заключенного со специализированным предприятием. Всего на утилизацию отправили 2777 отработавших свой срок устройств.

Между тем, лампы, хранящиеся в учреждениях культуры, ждут своей очереди. Их вывезут позже, поскольку этим будет заниматься другая подрядная организация.