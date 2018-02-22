Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

|22 февраля 2018
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Все использованные люминесцентные лампы, хранившиеся в учреждениях образования, на прошлой неделе были вывезены.
Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. Эта работа была выполнена в рамках договора, заключенного со специализированным предприятием. Всего на утилизацию отправили 2777 отработавших свой срок устройств.
Между тем, лампы, хранящиеся в учреждениях культуры, ждут своей очереди. Их вывезут позже, поскольку этим будет заниматься другая подрядная организация.
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• В святогорской школе объявлен карантин
• У «Славгорводоканала» вновь крадут крышки
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• Что делать, если газета не дошла до адресата
• Опорную школу обещают открыть к началу учебного года
• Планов громадье: «Сказку» отдать, игорный бизнес легализовать и построить Кремниевую долину
• Центр админуслуг откроется в июне, а «Прозрачный офис» - до конца года
• Славянцам предлагают сообща построить в Шелковичном парке крепость Тор
• Краеведы просят сохранить историческую память Славянска
• Памяти Анатолия Шамрая: славянцам представили новый выпуск «Святогорского альманаха»
• В Славянске возрождается «Весенний фристайл»
• Актеры из Ивано-Франковска заставили славянцев смеяться и плакать
16 февраля 2018
• Родительские комитеты: если быть, то зачем
• Проект «Жилье для переселенцев» зашел в тупик
• Запорожский суд посадил славянского боевика на 9 лет
• В Николаевке вновь опасная находка
• Насмерть переехал односельчанина
• Легковушка протаранила грузовик
• Искусанная лисой собака умерла от бешенства
• Прокуратура хочет вернуть Штепу за решетку
• Количество полицейских патрулей в Славянске увеличат
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Все использованные люминесцентные лампы, хранившиеся в учреждениях образования, на прошлой неделе были вывезены.