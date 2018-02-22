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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы

Антон Скворцов
22 февраля 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Все использованные люминесцентные лампы, хранившиеся в учреждениях образования, на прошлой неделе были вывезены.

Об этом сообщил начальник отдела образования Игорь Рублевский. Эта работа была выполнена в рамках договора, заключенного со специализированным предприятием. Всего на утилизацию отправили 2777 отработавших свой срок устройств.  

Между тем, лампы, хранящиеся в учреждениях культуры, ждут своей очереди. Их вывезут позже, поскольку этим будет заниматься другая подрядная организация.

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Комментарии к статье «Из школ и садиков вывезли ртутьсодержащие лампы»

Все использованные люминесцентные лампы, хранившиеся в учреждениях образования, на прошлой неделе были вывезены.

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