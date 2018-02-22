Нарушители правил благоустройства станут известны всем

Часть из них направлена по месту регистрации правонарушителей – в Николаевку, Маяцкий сельсовет и Мирненский поссовет.

В свою очередь, городской голова Славянска Вадим Лях (на фото) поручил в ходе следующих отчетов обнародовать не только количество нарушителей, но также их адреса, названия предприятий и, возможно, фамилии. По его мнению, подобная практика заставит предпринимателей более добросовестно реагировать на выданные предписания и не ждать повторных замечаний.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ