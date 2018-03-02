Спасатели провели рейд по недостроям

В холодное время года в них достаточно часто случаются пожары и возгорания. В таких домах люди без определенного места жительства ищут защиту от снега и ветра. Случается, что бездомные, чтобы согреться, разводят костер прямо внутри недостроя. О том, что этим они подвергают опасности свою жизнь и благополучие окружающих, данная категория граждан не задумывается.

Напомним, что 14 февраля пожар произошел в недострое на ул. Центральной. К счастью, в этот раз никто не пострадал. По словам жильцов дома, который примыкает к недостроенной многоэтажке, вначале они услышали хлопок, потом увидели дым. Бдительные граждане вызвали спасателей. На место прибыли сотрудники 37 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали быстро. По словам сотрудников ГСЧС, площадь возгорания оказалась небольшой.

21 февраля спасатели 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда совместно с представителями Нацполиции провели рейд по подвальным помещениям славянских многоэтажек, заброшенным и недостроенным домам.

Как рассказала ведущий специалист отдела предотвращения ЧС Славянского районного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алена Сокур, во время рейда особое внимание обращалось на то, закрыты ли подвальные и чердачные помещения, не захламлены ли они горючими материалами и мусором.

- Если вы выявили в открытый подвал или чердак, немедленно обращайтесь в обслуживающую дом организацию с требованием закрыть их на замок. В случае, если эти помещения захламлены мусором или горючими материалами, требуйте их убрать. Выполнение этих нехитрых правил противопожарной безопасности поможет избежать трагедии, - обращается к жителям многоэтажных домов Алена Сокур.