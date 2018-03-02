Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты

|2 марта 2018
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Презентация конкурса проектов от Инновационного фонда по вопросам взаимодействия полиции с общественностью на условиях партнерства (CPIF) состоялась в Славянске 21 февраля.
Как рассказала инспектор по связям с общественности патрульной полиции Краматорска и Славянска Наталья Бокова (на фото), конкурс является вторым этапом программы, реализуемой в рамках проекта поддержки и подготовки полицейских, основанного канадской полицейской миссией в Украине. По информации офицера, после первого конкурсного этапа в Киеве, Полтаве, Борисполе, Славянске и Краматорске поекты уже начали воплощаться в жизнь. В одних городах прошли тренинги против гендерного насилия, в других появились совместные общественно-полицейские патрули, в третьих аварийно-опасные участки дороги были оборудованы светофорами и наружным освещением. Второй этап конкурса также предлагает активным гражданам не ограничивать свою фантазию - главное, чтобы тема проекта лежала в сфере общественной безопасности.
Сомневающимся в своих силах патрульная полиция предлагает помощь в разработке, оформлении и дальнейшем сопровождении проекта. Отметим, что на реализацию каждой идеи грантодатели отпускают от 2 до 6 месяцев, а стоимость одного проекта составляет от 60 до 100 тыс. грн. Впрочем, если есть возможность привлечь другие средства, проект может «стоить» и дороже. Но даже если проект и не пройдет конкурсный отбор, его можно будет реализовать на общественно-волонтерском уровне. Этому патрульная полиция тоже готова всячески содействовать, заверила Наталья Бокова.
Поскольку встреча с общественностью носила ознакомительный характер, четко сформированных планов на ней не прозвучало, хотя несколько задумок все же были озвучены. В их числе - организация курсов самообороны для женщин и цикл тренингов для детей и взрослых по вопросам безопасности дорожного движения.
Еще одну идею озвучили сами полицейские. Как сообщил начальник сектора безопасности дорожного движения патрульной полиции Краматорска и Славянска Игорь Буняк, на базе подразделения планируется создать детский учебный центр с интерактивной площадкой, оборудованной всеми элементами дорожно-транспортной инфраструктуры и веломобилями, посредством которых дети в игровой форме смогут осваивать азы безопасности на автодороге.
Обращаем внимание читателей, что последний день приема заявок – 7 марта. Поэтому всем жителям Славянска и Краматорска, желающим принять участие в конкурсе, рекомендуется не откладывать это в долгий ящик. Детальнее об условиях конкурса и формате его проведения можно узнать по телефону (095) 110-33-26.
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1 марта 2018
• Длинные руки на короткой ноге
• 110 квадратов и 3,5 тысячи на отопление: как живет градоначальник Славянска
• Определены победители ежегодного конкурса имени Михаила Петренко
• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
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Презентация конкурса проектов от Инновационного фонда по вопросам взаимодействия полиции с общественностью на условиях партнерства (CPIF) состоялась в Славянске 21 февраля.