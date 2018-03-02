Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты

Как рассказала инспектор по связям с общественности патрульной полиции Краматорска и Славянска Наталья Бокова (на фото), конкурс является вторым этапом программы, реализуемой в рамках проекта поддержки и подготовки полицейских, основанного канадской полицейской миссией в Украине. По информации офицера, после первого конкурсного этапа в Киеве, Полтаве, Борисполе, Славянске и Краматорске поекты уже начали воплощаться в жизнь. В одних городах прошли тренинги против гендерного насилия, в других появились совместные общественно-полицейские патрули, в третьих аварийно-опасные участки дороги были оборудованы светофорами и наружным освещением. Второй этап конкурса также предлагает активным гражданам не ограничивать свою фантазию - главное, чтобы тема проекта лежала в сфере общественной безопасности.

Сомневающимся в своих силах патрульная полиция предлагает помощь в разработке, оформлении и дальнейшем сопровождении проекта. Отметим, что на реализацию каждой идеи грантодатели отпускают от 2 до 6 месяцев, а стоимость одного проекта составляет от 60 до 100 тыс. грн. Впрочем, если есть возможность привлечь другие средства, проект может «стоить» и дороже. Но даже если проект и не пройдет конкурсный отбор, его можно будет реализовать на общественно-волонтерском уровне. Этому патрульная полиция тоже готова всячески содействовать, заверила Наталья Бокова.

Поскольку встреча с общественностью носила ознакомительный характер, четко сформированных планов на ней не прозвучало, хотя несколько задумок все же были озвучены. В их числе - организация курсов самообороны для женщин и цикл тренингов для детей и взрослых по вопросам безопасности дорожного движения.

Еще одну идею озвучили сами полицейские. Как сообщил начальник сектора безопасности дорожного движения патрульной полиции Краматорска и Славянска Игорь Буняк, на базе подразделения планируется создать детский учебный центр с интерактивной площадкой, оборудованной всеми элементами дорожно-транспортной инфраструктуры и веломобилями, посредством которых дети в игровой форме смогут осваивать азы безопасности на автодороге.

Обращаем внимание читателей, что последний день приема заявок – 7 марта. Поэтому всем жителям Славянска и Краматорска, желающим принять участие в конкурсе, рекомендуется не откладывать это в долгий ящик. Детальнее об условиях конкурса и формате его проведения можно узнать по телефону (095) 110-33-26.