Хозяйственный суд дал добро на снос МАФа

Суд постановил демонтировать павильон на улице Шевченко. Такая информация появилась несколько дней назад на сайте Славянского городского совета. Будет ли выполнено решение суда пока не ясно.

Жители центральной части города, наверное, помнят какими темпами возводился павильон на улице Шевченко - сооружение построили буквально за несколько дней. Но удивительно было другое - стройка началась сразу после требования городской власти вернуть земельный участок. Этой теме мэр Славянска Вадим Лях посвятил несколько брифингов, на которых обещал довести дело до логического завершения и демонтировать объект. 18 октября исполком принял решение о демонтаже (добровольном или принудительном). Окончательным сроком исполнения было определено 31 октября, однако еще до наступления этой даты противостояние перешло в форму судебной тяжбы.

Как говорится в сообщении пресс-службы мэра, иск, поданный предпринимателем Николаем Чалым в Хозяйственный суд Донецкой области, содержал требование признать его право на пользование спорным земельным участком. Славянский горсовет, со своей стороны, выдвинул встречный иск - обязать предпринимателя демонтировать павильон и вернуть по акту приемки-передачи городу участок, восстановив предварительно его первоначальный вид. Слушание дела в Хозяйственной суде состоялось 27 февраля. Вердикт его таков - претензии предпринимателя отклонить, требования Славянского горсовета удовлетворить полностью. Срок исполнения решения - 30 календарных дней с момента вступления в законную силу. Если, конечно, проигравшая сторона не обратится в суд высшей инстанции с обжалованием постановления. Судя по динамике противостояния, такой вариант вполне возможен, а это значит, что сооружение на улице Шевченко демонтировано в ближайшее время не будет.