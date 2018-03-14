Кронирование тополей ускорят

Обрезку тополей на улице Центральной необходимо закончить до тепла, пока в стволах деревьев не начался процесс сокодвижения.

По словам и. о. директора КП «Наружное освещение» Елены Негрий, в день лесорубы успевают обрезать 5-6 деревьев. Чтобы ускорить работу, предприятие намерено работать не только в будние дни, но и в выходные.