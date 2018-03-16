Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов

|16 марта 2018
|Просмотров: 87
|
Несколько дней назад депутат городского совета Дмитрий Кочуков озвучил через социальную сеть проблему, возникшую в связи с проектом реконструкции площади Мира. О ее деталях узнавали журналисты "ТВ плюс".
По словам Кочукова, в ноябре прошлого года глава Донецкой ОВГА сообщил о намерении финансировать из областного бюджета капитальный ремонт улиц Современной (на участке 3 км), Криворожской (1,3 км) и Олексы Тихого (1,8 км). Оплата проектно-сметной документации легла на городской бюджет - на это сессия выделила 1,2 млн грн. Техническое задание на изготовление проекта разрабатывалось основным заказчиком - УЖКХ в сотрудничестве с патрульной полицией и депутатами горсовета.
Как говорит Дмитрий Кочуков, в задании постарались учесть все: круговое движение, островки безопасности для пешеходов, велосипедные дорожки, схему размещения светофоров и дорожных знаков, реконструкцию тротуаров и множество других элементов. Тендер на проектирование, по информации депутата, не проводился, а подрядчиком каким-то образом стал Донецкий филиал ГП "УкрДИПроДор" - "ДонецкДИПроДор". Разработать проект он должен до 30 апреля.
Первые наработки удалось получить от проектантов в начале марта. С техническим заданием они совпадали далеко не во всем. Круговой развязки предусмотрено не было, островки безопасности предлагалось выделить не отдельными конструкциями, а дорожной разметкой, часть пешеходных переходов не предусмотрена. Кроме того, к документу не прилагаются расчеты интенсивности транспортного и пешеходного потока, а также циклограммы работы светофоров. По убеждению Дмитрия Кочукова, такие замеры специалистами подрядной организации вовсе не производились, а проект разрабатывался без выезда на место. Что стало причиной такого качества работы - непрофессионализм, желание удешевить финансовое обязательство области или какая-то другая причина - вопрос остается открытым.
Выявленные несоответствия побудили городское руководство собрать заседание градостроительного совета, на котором подрядчикам указали на недочеты и вернули проект на доработку. В конце прошлой недели разработчики прислали в патрульную полицию новый вариант проблемной развязки, уже с организацией кругового движения. Вместе с тем, как говорит начальник отдела безопасности дорожного движения УПП Краматорска и Славянска Игорь Буняк, полного соответствия с техническим заданием еще нет. По словам офицера, предполагался совместный выезд градостроительного совета на объект проектирования, однако пока что он не состоялся.
Возвращаясь к резонансному посту в соцсети, хотелось бы отметить еще один прозвучавший в ней аспект. Капитальный ремонт указанных выше улиц - это лишь один проект по благоустройству Славянска. Проектов разного масштаба в городе реализуется несколько. Качество работ удовлетворяет не всегда, поэтому, как показывает приведенный пример, важно контролировать выполнение, начиная с этапа проектирования.
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
— 16 марта 2018 —
Котлованы на центральных улицах Славянска предназначаются для установки рекламных конструкций.
— 16 марта 2018 —
Глава Славянской райгосадминистрации отчитался о работе за год. Доклад Евгения Данилюка проходил 13 марта и длился более часа.
— 15 марта 2018 —
Пять общеобразовательных школ Славянска оснастят видеокамерами наблюдения. Этот проект общественной организации «Развитие инициатив», выиграл в конкурсе, объявленном ПРООН по направлению «Общественная безопасность и социальная сплоченность».
— 14 марта 2018 —
В первых числах марта стали известны результаты заседания региональной комиссии по предварительному конкурсному отбору проектов, которые будут оплачиваться в текущем году за счет государственного фонда регионального развития. Этот этап прошли 4 разработки из Славянска, общая сумма вложений в их реализацию – около 60 млн грн.
Приветствую, гость! Вход
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов»
Несколько дней назад депутат городского совета Дмитрий Кочуков озвучил через социальную сеть проблему, возникшую в связи с проектом реконструкции площади Мира. О ее деталях узнавали журналисты "ТВ плюс".