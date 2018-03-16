Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов

Несколько дней назад депутат городского совета Дмитрий Кочуков озвучил через социальную сеть проблему, возникшую в связи с проектом реконструкции площади Мира. О ее деталях узнавали журналисты "ТВ плюс".

Техническое задание

По словам Кочукова, в ноябре прошлого года глава Донецкой ОВГА сообщил о намерении финансировать из областного бюджета капитальный ремонт улиц Современной (на участке 3 км), Криворожской (1,3 км) и Олексы Тихого (1,8 км). Оплата проектно-сметной документации легла на городской бюджет - на это сессия выделила 1,2 млн грн. Техническое задание на изготовление проекта разрабатывалось основным заказчиком - УЖКХ в сотрудничестве с патрульной полицией и депутатами горсовета.

Как говорит Дмитрий Кочуков, в задании постарались учесть все: круговое движение, островки безопасности для пешеходов, велосипедные дорожки, схему размещения светофоров и дорожных знаков, реконструкцию тротуаров и множество других элементов. Тендер на проектирование, по информации депутата, не проводился, а подрядчиком каким-то образом стал Донецкий филиал ГП "УкрДИПроДор" - "ДонецкДИПроДор". Разработать проект он должен до 30 апреля.

Не полное соответствие

Первые наработки удалось получить от проектантов в начале марта. С техническим заданием они совпадали далеко не во всем. Круговой развязки предусмотрено не было, островки безопасности предлагалось выделить не отдельными конструкциями, а дорожной разметкой, часть пешеходных переходов не предусмотрена. Кроме того, к документу не прилагаются расчеты интенсивности транспортного и пешеходного потока, а также циклограммы работы светофоров. По убеждению Дмитрия Кочукова, такие замеры специалистами подрядной организации вовсе не производились, а проект разрабатывался без выезда на место. Что стало причиной такого качества работы - непрофессионализм, желание удешевить финансовое обязательство области или какая-то другая причина - вопрос остается открытым.

Выявленные несоответствия побудили городское руководство собрать заседание градостроительного совета, на котором подрядчикам указали на недочеты и вернули проект на доработку. В конце прошлой недели разработчики прислали в патрульную полицию новый вариант проблемной развязки, уже с организацией кругового движения. Вместе с тем, как говорит начальник отдела безопасности дорожного движения УПП Краматорска и Славянска Игорь Буняк, полного соответствия с техническим заданием еще нет. По словам офицера, предполагался совместный выезд градостроительного совета на объект проектирования, однако пока что он не состоялся.

Мораль из басни

Возвращаясь к резонансному посту в соцсети, хотелось бы отметить еще один прозвучавший в ней аспект. Капитальный ремонт указанных выше улиц - это лишь один проект по благоустройству Славянска. Проектов разного масштаба в городе реализуется несколько. Качество работ удовлетворяет не всегда, поэтому, как показывает приведенный пример, важно контролировать выполнение, начиная с этапа проектирования.