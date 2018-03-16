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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику

Павел Коротенко
16 марта 2018 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Глава Славянской райгосадминистрации отчитался о работе за год. Доклад Евгения Данилюка проходил 13 марта и длился более часа. 

Цифры статистики

Поскольку большую часть этих данных «ТВ плюс» уже публиковала на протяжении 2017 года в репортажах с заседаний коллегии и сессий районного совета, мы остановимся лишь на некоторых пунктах, не вошедших в статьи или обновившиеся с того времени. К примеру, за прошедший год  количество населения в районе сократилось на 1,4 % и сейчас насчитывает 47341 человек, включая жителей объединенных громад. К этой цифре следует добавить 27873 проживающих в Славянском районе переселенцев. В реестре избирателей, при этом, числится 35361 гражданин. 

Средняя зарплата на предприятиях составляет 6958 грн, а средняя пенсия - 3375 грн. Количество получателей пенсии - 7606 человек, жилищные субсидии в 2017-м получили 7173 домохозяйства или 40 % от их общего числа.

Среди достижений прошлого года Евгений Данилюк назвал также реализацию на территории района 21 инфраструктурного проекта на общую сумму 50,8 млн грн и  участие в программе "Украинский донецкий куркуль", в рамках которой созданы 3 малых предприятия. Вне этой программы сельскохозяйственный сектор Славянского района пополнили предприятия "Славянская хохлушка" и "Краматорский кролик". 

Успешной назвал председатель райгосадминистрации и программу обеспечения детей-сирот жильем. В отчетном году для них приобрели 2 квартиры в Николаевке и жилой дом в селе Сергеевка. На текущий год запланирована покупка еще 9 объектов.

Административные функции

Доклад представлял собой, по сути, свод отчетов отделов и управлений Славянской райгосадминистрации. Опуская из-за дефицита газетной площади большинство направлений, отметим, что в 2017 году за получением административных услуг в РГА обратились 4934 человека, 4700 из них такую услугу получили. Как показала практика, самой востребованной из перечня в 67 услуг оказалась выписка из Госземкадастра о земельном участке.

На сегодняшний день штатное расписание Славянской райгосадминистрации составляет 128 работников. Незаполненными остаются 13 вакансий. В коротком интервью после мероприятия Евгений Данилюк признал, что одной из проблем является кадровый голод. Хотя и в этом составе, по его словам, администрация Славянского района - вполне работоспособный исполнительный орган. Объективную оценку этой деятельности глава Славянской РГА предложил сделать жителям района, пообещав, что конструктивная критика будет учтена при организации последующей работы.

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Комментарии к статье «Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику»

Глава Славянской райгосадминистрации отчитался о работе за год. Доклад Евгения Данилюка проходил 13 марта и длился более часа. 

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