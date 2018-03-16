Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику

|16 марта 2018
|Просмотров: 69
|
Глава Славянской райгосадминистрации отчитался о работе за год. Доклад Евгения Данилюка проходил 13 марта и длился более часа.
Поскольку большую часть этих данных «ТВ плюс» уже публиковала на протяжении 2017 года в репортажах с заседаний коллегии и сессий районного совета, мы остановимся лишь на некоторых пунктах, не вошедших в статьи или обновившиеся с того времени. К примеру, за прошедший год количество населения в районе сократилось на 1,4 % и сейчас насчитывает 47341 человек, включая жителей объединенных громад. К этой цифре следует добавить 27873 проживающих в Славянском районе переселенцев. В реестре избирателей, при этом, числится 35361 гражданин.
Средняя зарплата на предприятиях составляет 6958 грн, а средняя пенсия - 3375 грн. Количество получателей пенсии - 7606 человек, жилищные субсидии в 2017-м получили 7173 домохозяйства или 40 % от их общего числа.
Среди достижений прошлого года Евгений Данилюк назвал также реализацию на территории района 21 инфраструктурного проекта на общую сумму 50,8 млн грн и участие в программе "Украинский донецкий куркуль", в рамках которой созданы 3 малых предприятия. Вне этой программы сельскохозяйственный сектор Славянского района пополнили предприятия "Славянская хохлушка" и "Краматорский кролик".
Успешной назвал председатель райгосадминистрации и программу обеспечения детей-сирот жильем. В отчетном году для них приобрели 2 квартиры в Николаевке и жилой дом в селе Сергеевка. На текущий год запланирована покупка еще 9 объектов.
Доклад представлял собой, по сути, свод отчетов отделов и управлений Славянской райгосадминистрации. Опуская из-за дефицита газетной площади большинство направлений, отметим, что в 2017 году за получением административных услуг в РГА обратились 4934 человека, 4700 из них такую услугу получили. Как показала практика, самой востребованной из перечня в 67 услуг оказалась выписка из Госземкадастра о земельном участке.
На сегодняшний день штатное расписание Славянской райгосадминистрации составляет 128 работников. Незаполненными остаются 13 вакансий. В коротком интервью после мероприятия Евгений Данилюк признал, что одной из проблем является кадровый голод. Хотя и в этом составе, по его словам, администрация Славянского района - вполне работоспособный исполнительный орган. Объективную оценку этой деятельности глава Славянской РГА предложил сделать жителям района, пообещав, что конструктивная критика будет учтена при организации последующей работы.
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
— 16 марта 2018 —
Котлованы на центральных улицах Славянска предназначаются для установки рекламных конструкций.
— 16 марта 2018 —
Несколько дней назад депутат городского совета Дмитрий Кочуков озвучил через социальную сеть проблему, возникшую в связи с проектом реконструкции площади Мира. О ее деталях узнавали журналисты "ТВ плюс".
— 15 марта 2018 —
Пять общеобразовательных школ Славянска оснастят видеокамерами наблюдения. Этот проект общественной организации «Развитие инициатив», выиграл в конкурсе, объявленном ПРООН по направлению «Общественная безопасность и социальная сплоченность».
— 14 марта 2018 —
В первых числах марта стали известны результаты заседания региональной комиссии по предварительному конкурсному отбору проектов, которые будут оплачиваться в текущем году за счет государственного фонда регионального развития. Этот этап прошли 4 разработки из Славянска, общая сумма вложений в их реализацию – около 60 млн грн.
Приветствую, гость! Вход
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
• Недвижимость в Праге - возможность выгодно вложить деньги
• Кронирование тополей ускорят
• «Роза-центр» жалуется на крематорий роддома
• «Славгорводоканалу» прикрутили воду и обещают отключить свет
• Отключение «Спрутом» дало первый результат
• Общежитие на Батюка, 8-а: исполком опять просят решить проблему
• В Славянске ищут покупателей на землю и не могут решить проблему с водой
• «Рома» - «Шахтер»: римский шлагбаум для «горняков» на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов
11 марта 2018
• «Днепр» - обладатель Кубка Украины по баскетболу
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику»
Глава Славянской райгосадминистрации отчитался о работе за год. Доклад Евгения Данилюка проходил 13 марта и длился более часа.