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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Ямы выкопали по заказу рекламщиков

Антон Скворцов
16 марта 2018 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Котлованы предназначены для установки рекламных щитов.

Котлованы на центральных улицах Славянска предназначаются для установки рекламных конструкций. 

Об этом сообщил начальник УЖКХ Андрей Секлецов, которому на аппаратном совещании 6 марта было поручено выяснить происхождение разрытий. По его словам, заказчиком земляных работ является рекламное агентство «Ирбис».

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Комментарии к статье «Ямы выкопали по заказу рекламщиков »

Котлованы на центральных улицах Славянска предназначаются для установки рекламных конструкций. 

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