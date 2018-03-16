Ямы выкопали по заказу рекламщиков

— 14 марта 2018 —

В первых числах марта стали известны результаты заседания региональной комиссии по предварительному конкурсному отбору проектов, которые будут оплачиваться в текущем году за счет государственного фонда регионального развития. Этот этап прошли 4 разработки из Славянска, общая сумма вложений в их реализацию – около 60 млн грн.

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