Славянск вновь завалило снегом

Нехарактерный для марта снегопад, накрывший Славянск в минувшее воскресенье, заставил коммунальников вновь мобилизовать все имеющиеся силы и средства.

По официальной информации, 18 марта на городские дороги вышли 6 единиц снегоуборочной техники. Ночью, ввиду непрекращающихся осадков, количество техники было увеличено вдвое.

В понедельник, 19 числа, расчисткой проезжих частей занимались 10 единиц спецтехники - 5 снегоуборочных машин и 5 тракторов.

Отмечается, что весь общественный транспорт вышел на линию своевременно. Однако стоит обратить внимание, что на дорогах то и дело случались аварийные ситуации, в том числе и с пассажирским транспортом.

В ДТП попали две маршрутки, причем характер аварий был одинаков: автобусы «таранили» сзади другие участники дорожного движения. Одна такая авария случилась 19 марта на улице Торговой, в районе кинотеатра «Сапфир». Вторая – 20 марта на улице Банковской. Во втором случае на дороге застрял троллейбус, водитель которого пытался объехать затор.

Кроме того, проблемы с троллейбусным движением наблюдались и на маршруте №7: из-за застревавших на дороге фур электротранспорт был вынужден укорачивать маршрут, а то и вовсе простаивать.