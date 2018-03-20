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Фотофакт

Фрагменты мирового океана

Славянск вновь завалило снегом

Антон Скворцов
20 марта 2018 Просмотров: 87 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Утром во вторник, 20 марта, на улице Банковской произошла авария с участием микроавтобуса и рейсового автобуса №30 «Мкр-н Артема - Славкурорт».

Нехарактерный для марта снегопад, накрывший Славянск в минувшее воскресенье, заставил коммунальников вновь мобилизовать все имеющиеся силы и средства.

По официальной информации, 18 марта на городские дороги вышли 6 единиц снегоуборочной техники. Ночью, ввиду непрекращающихся осадков, количество техники было увеличено вдвое. 

В понедельник, 19 числа, расчисткой проезжих частей занимались 10 единиц  спецтехники - 5 снегоуборочных машин и 5 тракторов. 

Отмечается, что весь общественный транспорт вышел на линию своевременно. Однако стоит обратить внимание, что на дорогах то и дело случались аварийные ситуации, в том числе и с пассажирским транспортом. 

В ДТП попали две маршрутки, причем характер аварий был одинаков: автобусы «таранили» сзади другие участники дорожного движения. Одна такая авария случилась 19 марта на улице Торговой, в районе кинотеатра «Сапфир». Вторая – 20 марта на улице Банковской. Во втором случае на дороге застрял троллейбус, водитель которого пытался объехать затор.

Кроме того, проблемы с троллейбусным движением наблюдались и на маршруте №7: из-за застревавших на дороге фур электротранспорт был вынужден укорачивать маршрут, а то и вовсе простаивать.

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Комментарии к статье «Славянск вновь завалило снегом»

Нехарактерный для марта снегопад, накрывший Славянск в минувшее воскресенье, заставил коммунальников вновь мобилизовать все имеющиеся силы и средства.

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На площади выступит военный оркестр

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