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«Лесная сказка»: жизнь продолжается

Антон Скворцов
20 марта 2018 Просмотров: 93 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ожидается, что в этом году в «Лесной сказке» побывают столько же детей, сколько и в прошлом.

Руководство Славянска работает над тем, чтобы загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в этом году функционировал 
в полноценном режиме. Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный на пленарном заседании сессии городского совета 16 марта.

«Мы ориентируемся на запуск лагеря на летние оздоровительные смены. Это первое и главное», - отметил он. В этом году в процесс подготовки здравницы и ее работы местные власти намерены вовлечь областные структуры – областной центр туризма и краеведения и управление физкультуры и спорта Донецкой ОГА. Сейчас с ними обсуждается возможность софинансирования спортивно-туристического направления работы. Между тем, сколько смен откроются в лагере в этом году, пока не решено. Планируется, что в здравнице отдохнут столько же детей, сколько и в прошлом. «Мы ориентируемся на то, что у нас не будет уменьшения количества оздоровленных детей и каких-то неприятностей, связанных с внеплановым закрытием лагеря», - отметил Подлесный. 

По его словам, в настоящее время рассматриваются несколько направлений работы с детьми: национально-патриотическое, художественно-эстетическое (декоративно-прикладное искусство) и спортивно-туристическое. «Чтобы наши дети не занимались всю смену поделками из шишек и изготовлением стенгазет, мы хотим разнообразить работу и, развивая туристическую составляющую, реализовать идею «лагеря в лагере», - объяснил он. Речь идет о том, чтобы разбить на территории «Лесной сказки» палаточный городок. К этой работе привлекут профессиональных инструкторов, которые будут организовывать походы и обучать детей премудростям туристической жизни. 

Заммэра добавил, что на следующую сессию горсовета вынесут проект решения с перечнем конкретных мероприятий, которые будут организованы для детворы. «Цель одна – лагерь должен работать и расширять спектр своей деятельности», - резюмировал он.

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Комментарии к статье ««Лесная сказка»: жизнь продолжается»

Руководство Славянска работает над тем, чтобы загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в этом году функционировал 
в полноценном режиме. Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный на пленарном заседании сессии городского совета 16 марта.

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