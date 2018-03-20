«Лесная сказка»: жизнь продолжается

Руководство Славянска работает над тем, чтобы загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в этом году функционировал в полноценном режиме. Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный на пленарном заседании сессии городского совета 16 марта.

«Мы ориентируемся на запуск лагеря на летние оздоровительные смены. Это первое и главное», - отметил он. В этом году в процесс подготовки здравницы и ее работы местные власти намерены вовлечь областные структуры – областной центр туризма и краеведения и управление физкультуры и спорта Донецкой ОГА. Сейчас с ними обсуждается возможность софинансирования спортивно-туристического направления работы. Между тем, сколько смен откроются в лагере в этом году, пока не решено. Планируется, что в здравнице отдохнут столько же детей, сколько и в прошлом. «Мы ориентируемся на то, что у нас не будет уменьшения количества оздоровленных детей и каких-то неприятностей, связанных с внеплановым закрытием лагеря», - отметил Подлесный.

По его словам, в настоящее время рассматриваются несколько направлений работы с детьми: национально-патриотическое, художественно-эстетическое (декоративно-прикладное искусство) и спортивно-туристическое. «Чтобы наши дети не занимались всю смену поделками из шишек и изготовлением стенгазет, мы хотим разнообразить работу и, развивая туристическую составляющую, реализовать идею «лагеря в лагере», - объяснил он. Речь идет о том, чтобы разбить на территории «Лесной сказки» палаточный городок. К этой работе привлекут профессиональных инструкторов, которые будут организовывать походы и обучать детей премудростям туристической жизни.

Заммэра добавил, что на следующую сессию горсовета вынесут проект решения с перечнем конкретных мероприятий, которые будут организованы для детворы. «Цель одна – лагерь должен работать и расширять спектр своей деятельности», - резюмировал он.