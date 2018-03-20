«Лесная сказка»: жизнь продолжается

|20 марта 2018
|Просмотров: 93
|
Руководство Славянска работает над тем, чтобы загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в этом году функционировал
в полноценном режиме. Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный на пленарном заседании сессии городского совета 16 марта.
«Мы ориентируемся на запуск лагеря на летние оздоровительные смены. Это первое и главное», - отметил он. В этом году в процесс подготовки здравницы и ее работы местные власти намерены вовлечь областные структуры – областной центр туризма и краеведения и управление физкультуры и спорта Донецкой ОГА. Сейчас с ними обсуждается возможность софинансирования спортивно-туристического направления работы. Между тем, сколько смен откроются в лагере в этом году, пока не решено. Планируется, что в здравнице отдохнут столько же детей, сколько и в прошлом. «Мы ориентируемся на то, что у нас не будет уменьшения количества оздоровленных детей и каких-то неприятностей, связанных с внеплановым закрытием лагеря», - отметил Подлесный.
По его словам, в настоящее время рассматриваются несколько направлений работы с детьми: национально-патриотическое, художественно-эстетическое (декоративно-прикладное искусство) и спортивно-туристическое. «Чтобы наши дети не занимались всю смену поделками из шишек и изготовлением стенгазет, мы хотим разнообразить работу и, развивая туристическую составляющую, реализовать идею «лагеря в лагере», - объяснил он. Речь идет о том, чтобы разбить на территории «Лесной сказки» палаточный городок. К этой работе привлекут профессиональных инструкторов, которые будут организовывать походы и обучать детей премудростям туристической жизни.
Заммэра добавил, что на следующую сессию горсовета вынесут проект решения с перечнем конкретных мероприятий, которые будут организованы для детворы. «Цель одна – лагерь должен работать и расширять спектр своей деятельности», - резюмировал он.
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Светильники из Германии: преимущества и особенности
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• Самурайское качество на вашей руке
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
— 20 марта 2018 —
Присутствующая на заседании жительница города подняла вопрос осушения улицы Учительской, где недавно после потепления образовалась огромная непроходимая лужа.
— 20 марта 2018 —
Руководство Славянска рассматривает возможность приобретения новой снегоуборочной техники.
— 20 марта 2018 —
Нехарактерный для марта снегопад, накрывший Славянск в минувшее воскресенье, заставил коммунальников вновь мобилизовать все имеющиеся силы и средства.
— 16 марта 2018 —
Котлованы на центральных улицах Славянска предназначаются для установки рекламных конструкций.
Приветствую, гость! Вход
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Светильники из Германии: преимущества и особенности
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
• Самурайское качество на вашей руке
• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье ««Лесная сказка»: жизнь продолжается»
Руководство Славянска работает над тем, чтобы загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в этом году функционировал
в полноценном режиме. Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Подлесный на пленарном заседании сессии городского совета 16 марта.