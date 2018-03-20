Славянску обещают новую снегоуборочную технику

Об этом стало известно на аппаратном совещании 20 марта в ходе обсуждения реплики представителя ОО «Славянская сечь» Василия Хоменко. Он предложил приобрести для жэков специальные скребки на колесах, которые значительно облегчают процесс уборки тротуаров и избавляют от необходимости высыпать на пешеходные дорожки тонны золы и песка. По его словам, один такой скребок стоит 900 гривен. «Я разговаривал с начальниками жэков. Они сказали, что просят их уже три года», - заявил Хоменко.

Начальник УЖКХ Андрей Секлецов объяснил, что жилищно-эксплуатационные организации должны заниматься приобретением инвентаря самостоятельно. В свою очередь, заместитель городского головы Дмитрий Диденко сообщил, что власти изучают возможность приобретения снегоочистительной техники небольших габаритов, которая, надо полагать, даст возможность расчищать, в том числе, и тротуары. Правда, если это и произойдет, то только в следующем году.

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