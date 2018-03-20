«Озеро» на Учительской осушат

|20 марта 2018
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Присутствующая на заседании жительница города подняла вопрос осушения улицы Учительской, где недавно после потепления образовалась огромная непроходимая лужа.
Комментируя вопрос, заммэра Дмитрий Диденко сообщил, что по данному вопросу уже существует проектное решение. Оно предусматривает обустройство на проблемном участке ливнеприемного колодца и соединение его с существующей системой водоотведения на улице Свободы.
Для реализации проекта необходимо финансирование, выделение которого должен одобрить городской совет.
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• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
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• Что делать, если умер близкий человек
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• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Светильники из Германии: преимущества и особенности
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
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• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
15 марта 2018
• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
• «Весенний фристайл» собрал сто участников
14 марта 2018
• В 2018 году ГФРР готов профинансировать Славянску четыре инвестиционных проекта
• Славянцы получили единые квитанции на оплату жилкомуслуг
• В Славянске создают госпитальный совет
• На площади выступит военный оркестр
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Присутствующая на заседании жительница города подняла вопрос осушения улицы Учительской, где недавно после потепления образовалась огромная непроходимая лужа.