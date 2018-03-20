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«Озеро» на Учительской осушат

Антон Скворцов
20 марта 2018 Просмотров: 86 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Присутствующая на заседании жительница города подняла вопрос осушения улицы Учительской, где недавно после потепления образовалась огромная непроходимая лужа.

Комментируя вопрос, заммэра Дмитрий Диденко сообщил, что по данному вопросу уже существует проектное решение. Оно предусматривает обустройство на проблемном участке ливнеприемного колодца и соединение его с существующей системой водоотведения на улице Свободы. 

Для реализации проекта необходимо финансирование, выделение которого должен одобрить городской совет.

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Комментарии к статье ««Озеро» на Учительской осушат»

Присутствующая на заседании жительница города подняла вопрос осушения улицы Учительской, где недавно после потепления образовалась огромная непроходимая лужа.

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