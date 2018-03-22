Мэра поздравили с днем рождения

Перед началом заседания именинника от лица депутатского корпуса поздравил секретарь горсовета Жан Ким. Зал поддержал поздравление аплодисментами.

Еще одно своеобразное поздравление прозвучало от председателя ОО «Слов'янська Січ» Василия Хоменко. Выйдя на трибуну с тортом, он поздравил мэра с десятым судебным процессом, который он проиграл общественникам накануне. «Ваше напутствие подавать в суд уже звучит для нас, как руководство к действию», - отметил Хоменко, пообещав «поздравлять» градоначальника после каждого очередного десятка проигранных дел. Свое выступление активист завершил прозрачным намеком, заявив, что когда-нибудь «торты могут превратиться в сухари».