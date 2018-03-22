|22 марта 2018
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Пленарное заседание внеочередной сессии Славянского горсовета, состоявшееся 16 марта, совпало с днем рождения городского головы Вадима Ляха. В этот день ему исполнилось 45 лет.
Перед началом заседания именинника от лица депутатского корпуса поздравил секретарь горсовета Жан Ким. Зал поддержал поздравление аплодисментами.
Еще одно своеобразное поздравление прозвучало от председателя ОО «Слов'янська Січ» Василия Хоменко. Выйдя на трибуну с тортом, он поздравил мэра с десятым судебным процессом, который он проиграл общественникам накануне. «Ваше напутствие подавать в суд уже звучит для нас, как руководство к действию», - отметил Хоменко, пообещав «поздравлять» градоначальника после каждого очередного десятка проигранных дел. Свое выступление активист завершил прозрачным намеком, заявив, что когда-нибудь «торты могут превратиться в сухари».
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• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
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• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
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Комментарии к статье «Мэра поздравили с днем рождения»
Пленарное заседание внеочередной сессии Славянского горсовета, состоявшееся 16 марта, совпало с днем рождения городского головы Вадима Ляха. В этот день ему исполнилось 45 лет.