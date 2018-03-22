Оздоровление детей: что нового

|22 марта 2018
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Городской совет утвердил очередную Программу организации отдыха и оздоровления детей, рассчитанную на 2018-2022 годы. Документ пришел на смену предыдущей программе, чей срок действия истек в прошлом году.
Программа включает финансирование ряда мероприятий, которые подразумевают как традиционные, так и новые формы работы, рассказал начальник отдела по делам семьи и молодежи Александр Мищенко.
В числе первых, к примеру, значится организация работы пришкольных лагерей, которые ежегодно посещают до двух тысяч детей (финансирование данного мероприятия потребует 1,3 миллиона гривен) и перевозка детей в загородные здравницы по путевкам Донецкой областной администрации (35 тыс. грн).
Среди новшеств следующие. Программой предусмотрено частичное возмещение родителям стоимости путевки. Проект начал действовать в Донецкой области в прошлом году в качестве эксперимента. В Славянске он только начинает внедряться – им воспользовалась лишь одна семья.
Суть его в следующем: родители выбирают лагерь на территории Донецкой области, куда бы они хотели отправить своего ребенка, а местный и областной бюджеты участвуют в приобретении путевки. В прошлом году компенсация составляла 1700 гривен, в этом году ее планируют увеличить вдвое. В местной казне на эти цели заложено 400 тысяч гривен, столько же должен предусмотреть областной бюджет. Этой суммы должно хватить на 235 детей. Средняя стоимость путевки колеблется в пределах 7,5-8 тысяч гривен.
Между тем, Александр Мищенко обратил внимание на то, что в процессе реализации данного пункта Программы сотрудники отдела по делам семьи могут столкнуться с определенными трудностями. Дело в том, что компенсация родителям на руки не выдается – она напрямую перечисляется на счет оздоровительного учреждения.
«На каждого ребенка необходимо заключить договор с лагерем, зарегистрировать казначейские обязательства, оплатить их и получить от администрации лагеря акт выполненных работ, - объясняет он. – В прошлом году у нас был один ребенок, и все эти операции заняли очень много времени. А если мы в этом году планируем оздоровить больше двухсот детей, я не знаю, с чем нам предстоит столкнуться».
Кроме того, в этом году власти Славянска с подачи Донецкой облгосадминистрациии планируют впервые опробовать нетрадиционный вид детского оздоровления – палаточный городок. Данный пункт задекларирован Программой. Однако, как это будет внедряться на практике, неизвестно: соответствующая методика еще не разработана. На это в местном бюджете предусмотрено 75 тыс. грн.
И, наконец, еще одним новшеством станет тематическое наполнение существующих форм оздоровления, которое подразумевает организацию спортивных, художественных, экологических и прочих мероприятий. Требуемый объем финансирования составит 15 тысяч гривен.
В целом, в течение пяти лет на реализацию Программы планируется направить 51 миллион гривен. Доля местного бюджета в этой сумме обозначена на уровне 23,5 миллиона, что эквивалентно 3,8 миллиона в год. Александр Мищенко отметил, что, по сравнению с предыдущими годами, сумма выросла более чем вдвое. Раньше ежегодные затраты на оздоровление детей исчислялись примерно двумя миллионами.
22 марта 2018
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Комментарии к статье «Оздоровление детей: что нового»
Городской совет утвердил очередную Программу организации отдыха и оздоровления детей, рассчитанную на 2018-2022 годы. Документ пришел на смену предыдущей программе, чей срок действия истек в прошлом году.