Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя

На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка 20 марта произошло неожиданное. В ходе рассмотрения рабочих вопросов в зал зашли несколько мужчин и обратились к депутатам за помощью.

Визитеры представились рабочими, занимавшимися строительством Центра предоставления административных услуг рядом с исполкомом. Представитель делегации рассказал, что часть строителей приехала из Киева, где их наняла подрядная организация «Будремкомплект». По его словам, в декабре, когда стройка только началась, зарплату выплатили исправно, только с задержкой. В январе-феврале задерживать выплаты стали еще дольше, а в марте начались проблемы куда более серьезные: в ходе приемки выполненных работ строителям урезали процентовку так, что рабочие остались вообще без зарплаты, а затем уменьшили и командировочные. Проблема в том, что трудоустроены рабочие неофициально, а значит, доказать им теперь что-либо крайне проблематично. В ожидании встречи с представителем подрядной организации они дежурят в холле исполкома уже несколько дней, но безрезультатно.

Депутаты констатировали, что строительство ведется в рамках проекта Программы развития ООН, и заказчиком его городской совет не выступает. Но согласились, что подобные факты, которые происходят буквально «под носом», оставлять без внимания нельзя. «Во-первых, не трудоустроены. Во-вторых, никакой техники безопасности, охраны труда и всего остального. Не дай Бог, что-то произойдет сейчас на территории в полутора метрах от горсовета - представьте, какие могут быть последствия. Это позорище для всех, и для нас в первую очередь», - возмутился депутат Дмитрий Кочуков.

В ситуацию вмешался заместитель городского головы Юрий Подлесный. Он предложил гостям проследовать в его кабинет и написать обращения на имя городского головы, где указать все обстоятельства случившего и попросить разобраться в ситуации, что в итоге и было сделано.

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