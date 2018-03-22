Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя

|22 марта 2018
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На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка 20 марта произошло неожиданное. В ходе рассмотрения рабочих вопросов в зал зашли несколько мужчин и обратились к депутатам за помощью.
Визитеры представились рабочими, занимавшимися строительством Центра предоставления административных услуг рядом с исполкомом. Представитель делегации рассказал, что часть строителей приехала из Киева, где их наняла подрядная организация «Будремкомплект». По его словам, в декабре, когда стройка только началась, зарплату выплатили исправно, только с задержкой. В январе-феврале задерживать выплаты стали еще дольше, а в марте начались проблемы куда более серьезные: в ходе приемки выполненных работ строителям урезали процентовку так, что рабочие остались вообще без зарплаты, а затем уменьшили и командировочные. Проблема в том, что трудоустроены рабочие неофициально, а значит, доказать им теперь что-либо крайне проблематично. В ожидании встречи с представителем подрядной организации они дежурят в холле исполкома уже несколько дней, но безрезультатно.
Депутаты констатировали, что строительство ведется в рамках проекта Программы развития ООН, и заказчиком его городской совет не выступает. Но согласились, что подобные факты, которые происходят буквально «под носом», оставлять без внимания нельзя. «Во-первых, не трудоустроены. Во-вторых, никакой техники безопасности, охраны труда и всего остального. Не дай Бог, что-то произойдет сейчас на территории в полутора метрах от горсовета - представьте, какие могут быть последствия. Это позорище для всех, и для нас в первую очередь», - возмутился депутат Дмитрий Кочуков.
В ситуацию вмешался заместитель городского головы Юрий Подлесный. Он предложил гостям проследовать в его кабинет и написать обращения на имя городского головы, где указать все обстоятельства случившего и попросить разобраться в ситуации, что в итоге и было сделано.
Мы будем следить за развитием ситуации и информировать о ней читателей «ТВ плюс».
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• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
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• Что делать, если умер близкий человек
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Комментарии к статье «Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя»
На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка 20 марта произошло неожиданное. В ходе рассмотрения рабочих вопросов в зал зашли несколько мужчин и обратились к депутатам за помощью.