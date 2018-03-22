Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов

|22 марта 2018
|Просмотров: 51
|
В середине января после двух этапов конкурсного отбора должность начальника Славянского УЖКХ занял Андрей Секлецов. Два месяца спустя новый руководитель поделился первыми впечатлениями от местной жилищно-коммунальной сферы.
По мнению Андрея Секлецова, коммунальное хозяйство Славянска мало чем отличается от других городов Украины, где активное строительство велось в 1960-70 гг., а после этого инфраструктура лишь эксплуатировалась. На сегодняшний день износ инженерных сетей в Славянске достиг 70-80%, и это тоже типично для многих населенных пунктов. Как роднит нас и отсутствие финансов для капитальной модернизации сферы. Сколько конкретно денег нужно, чтобы привести коммуналку Славянска в надлежащее состояние, руководитель ЖКХ озвучить не взялся, ведь такую оценку можно делать лишь после специального исследования темы. До этого направления, как признался Андрей Секлецов, руки еще не дошли - много времени отнимает решение текущих проблем, в том числе - связанных с неординарной погодой.
В то же время он отметил, что после того, как в местных бюджетах стали оставаться сборы и налоги, финансовые возможности города несколько увеличились, что дало возможность приобретать технику. В этом году планируется приобрести для КП "Водопонижение" трактор, рециклер и виброплиты, необходимые для текущего ремонта дорожного покрытия. Обсуждавшийся в прошлом году проект создания в Славянске предприятия, способного производить капитальный ремонт дорог, начальник УЖКХ назвал неперспективным, так как без собственного асфальто-бетонного завода это будет нерентабельно, а на такое строительство уйдут миллионы. Примерно так же оценил Андрей Секлецов и перспективы обеспечения города коммунальным пассажирским транспортом - приобретение автопарка местный бюджет не потянет.
Претензий к работникам УЖКХ у нового руководителя нет, коллектив, по его словам, квалифицированный и работоспособный. Что касается всей структуры, то в нынешнем виде она не вполне функциональна, и ее ожидает реорганизация, пообещал Секлецов, но в чем это будет заключаться, пока рассказывать не стал.
К приоритетным направлениям на текущий год Андрей Секлецов отнес капитальный ремонт дорог. В этом контексте он вспомнил о недоработках подрядчиков по прошлогоднему капремонту и сообщил, что в нынешнем сезоне организация будет работы завершать, ибо акты приемки по некоторым объектам до сих пор не подписаны.
На вопрос о том, чего еще ожидать славянцам в сфере ЖКХ в ближайшем будущем, руководитель ответил, что люди, прежде всего, ждут улучшений, и пообещал честно стараться для того, чтобы они поскорее наступили.
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
— 22 марта 2018 —
На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка 20 марта произошло неожиданное. В ходе рассмотрения рабочих вопросов в зал зашли несколько мужчин и обратились к депутатам за помощью.
— 22 марта 2018 —
Городской совет утвердил очередную Программу организации отдыха и оздоровления детей, рассчитанную на 2018-2022 годы. Документ пришел на смену предыдущей программе, чей срок действия истек в прошлом году.
— 22 марта 2018 —
Городской совет обозначил первоочередный перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту.
— 22 марта 2018 —
Пленарное заседание внеочередной сессии Славянского горсовета, состоявшееся 16 марта, совпало с днем рождения городского головы Вадима Ляха. В этот день ему исполнилось 45 лет.
Приветствую, гость! Вход
22 марта 2018
• Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике
• Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам
• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
• Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность
20 марта 2018
• Славянцев ждут спектакль и концерт
• Что нужно для автоматического пересчета субсидий
• «Озеро» на Учительской осушат
• Славянску обещают новую снегоуборочную технику
• «Лесная сказка»: жизнь продолжается
• Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента
• Славянск вновь завалило снегом
16 марта 2018
• Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы
• Сколько стоит умереть в Славянске
• Что делать, если умер близкий человек
• Для розыска грабителя привлекли кинологов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов»
В середине января после двух этапов конкурсного отбора должность начальника Славянского УЖКХ занял Андрей Секлецов. Два месяца спустя новый руководитель поделился первыми впечатлениями от местной жилищно-коммунальной сферы.