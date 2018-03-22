 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

И снег, и грех

Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов

Павел Коротенко
22 марта 2018 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Андрей Секлецов: "Проблемы славянской сферы ЖКХ характерны для всех городов страны, где строительство велось до 1970-1980 годов, а потом все лишь только эксплуатировалось".

В середине января после двух этапов конкурсного отбора должность начальника Славянского УЖКХ занял Андрей Секлецов. Два месяца спустя новый руководитель поделился первыми впечатлениями от местной жилищно-коммунальной сферы.

Всеукраинский уровень

По мнению Андрея Секлецова, коммунальное хозяйство Славянска мало чем отличается от других городов Украины, где активное строительство велось в 1960-70 гг., а после этого инфраструктура лишь эксплуатировалась. На сегодняшний день износ инженерных сетей в Славянске достиг 70-80%, и это тоже типично для многих населенных пунктов. Как роднит нас и отсутствие финансов для капитальной модернизации сферы. Сколько конкретно денег нужно, чтобы привести коммуналку Славянска в надлежащее состояние, руководитель ЖКХ озвучить не взялся, ведь такую оценку можно делать лишь после специального исследования темы. До этого направления, как признался Андрей Секлецов, руки еще не дошли - много времени отнимает решение текущих проблем, в том числе - связанных с неординарной погодой.

В то же время он отметил, что после того, как в местных бюджетах стали оставаться сборы и налоги, финансовые возможности города несколько увеличились, что дало возможность приобретать технику. В этом году планируется приобрести для КП "Водопонижение" трактор, рециклер и виброплиты, необходимые для текущего ремонта дорожного покрытия. Обсуждавшийся в прошлом году проект создания в Славянске предприятия, способного производить капитальный ремонт дорог, начальник УЖКХ назвал неперспективным, так как без собственного асфальто-бетонного завода это будет нерентабельно, а на такое строительство уйдут миллионы. Примерно так же оценил Андрей Секлецов и перспективы обеспечения города коммунальным пассажирским транспортом - приобретение автопарка местный бюджет не потянет.

Кадры и структура

Претензий к работникам УЖКХ у нового руководителя нет, коллектив, по его словам, квалифицированный и работоспособный. Что касается всей структуры, то в нынешнем виде она не вполне функциональна, и ее ожидает реорганизация, пообещал Секлецов, но в чем это будет заключаться, пока рассказывать не стал.

К приоритетным направлениям на текущий год Андрей Секлецов отнес капитальный ремонт дорог. В этом контексте он вспомнил о недоработках подрядчиков по прошлогоднему капремонту и сообщил, что в нынешнем сезоне организация будет работы завершать, ибо акты приемки по некоторым объектам до сих пор не подписаны.

На вопрос о том, чего еще ожидать славянцам в сфере ЖКХ в ближайшем будущем, руководитель ответил, что люди, прежде всего, ждут улучшений, и пообещал честно стараться для того, чтобы они поскорее наступили.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 марта 2018

Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике

Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам

Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет

Кто заказывал такси на Дубровку

Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником

Многопрофильный центр профобразования получил гран-при

Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов

Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя

Оздоровление детей: что нового

Какие дороги отремонтируют в этом году

Мэра поздравили с днем рождения

И снег, и грех

21 марта 2018

На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете

Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу

Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования

Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу

«Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах

Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность

20 марта 2018

Славянцев ждут спектакль и концерт

Что нужно для автоматического пересчета субсидий

Заболеваемость снижается

«Озеро» на Учительской осушат

Славянску обещают новую снегоуборочную технику

«Лесная сказка»: жизнь продолжается

Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента

Славянск вновь завалило снегом

16 марта 2018

Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы

Сколько стоит умереть в Славянске

Что делать, если умер близкий человек

Для розыска грабителя привлекли кинологов

Ямы выкопали по заказу рекламщиков

Также в разделе

Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя

— 22 марта 2018 —

На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам законности и правопорядка 20 марта произошло неожиданное. В ходе рассмотрения рабочих вопросов в зал зашли несколько мужчин и обратились к депутатам за помощью.

Читать далее ⇒

Оздоровление детей: что нового

— 22 марта 2018 —

Городской совет утвердил очередную Программу организации отдыха и оздоровления детей, рассчитанную на 2018-2022 годы. Документ пришел на смену предыдущей программе, чей срок действия истек в прошлом году.

Читать далее ⇒

Какие дороги отремонтируют в этом году

— 22 марта 2018 —

Городской совет обозначил первоочередный перечень дорог, подлежащих капитальному ремонту.

Читать далее ⇒

Мэра поздравили с днем рождения

— 22 марта 2018 —

Пленарное заседание внеочередной сессии Славянского горсовета, состоявшееся 16 марта, совпало с днем рождения городского головы Вадима Ляха. В этот день ему исполнилось 45 лет.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов»

В середине января после двух этапов конкурсного отбора должность начальника Славянского УЖКХ занял Андрей Секлецов. Два месяца спустя новый руководитель поделился первыми впечатлениями от местной жилищно-коммунальной сферы.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике

Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам

Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Для розыска грабителя привлекли кинологов

Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом

На Артема «минировали» «Брусничку»

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность

Что нужно для автоматического пересчета субсидий

Сколько стоит умереть в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Кто заказывал такси на Дубровку

Рубака-парень

Длинные руки на короткой ноге

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете

Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу

Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 марта 2018

Мнение специалиста: холодный март Славянску подарило таяние льдов в Арктике

Глазами очевидцев: какие зимы запомнились славянцам

Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет

Кто заказывал такси на Дубровку

Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником

Многопрофильный центр профобразования получил гран-при

Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов

Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя

Оздоровление детей: что нового

Какие дороги отремонтируют в этом году

Мэра поздравили с днем рождения

И снег, и грех

21 марта 2018

На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете

Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу

Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования

Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу

«Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах

Монетизация льготного проезда в пассажирском транспорте: миф или реальность

20 марта 2018

Славянцев ждут спектакль и концерт

Что нужно для автоматического пересчета субсидий

Заболеваемость снижается

«Озеро» на Учительской осушат

Славянску обещают новую снегоуборочную технику

«Лесная сказка»: жизнь продолжается

Для юных пловцов просят снизить стоимость абонемента

Славянск вновь завалило снегом

16 марта 2018

Ни мертвым, ни живым - грозит ли Украине коллапс похоронной системы

Сколько стоит умереть в Славянске

Что делать, если умер близкий человек

Для розыска грабителя привлекли кинологов

Ямы выкопали по заказу рекламщиков

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top