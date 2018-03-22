Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов

Всеукраинский уровень

По мнению Андрея Секлецова, коммунальное хозяйство Славянска мало чем отличается от других городов Украины, где активное строительство велось в 1960-70 гг., а после этого инфраструктура лишь эксплуатировалась. На сегодняшний день износ инженерных сетей в Славянске достиг 70-80%, и это тоже типично для многих населенных пунктов. Как роднит нас и отсутствие финансов для капитальной модернизации сферы. Сколько конкретно денег нужно, чтобы привести коммуналку Славянска в надлежащее состояние, руководитель ЖКХ озвучить не взялся, ведь такую оценку можно делать лишь после специального исследования темы. До этого направления, как признался Андрей Секлецов, руки еще не дошли - много времени отнимает решение текущих проблем, в том числе - связанных с неординарной погодой.

В то же время он отметил, что после того, как в местных бюджетах стали оставаться сборы и налоги, финансовые возможности города несколько увеличились, что дало возможность приобретать технику. В этом году планируется приобрести для КП "Водопонижение" трактор, рециклер и виброплиты, необходимые для текущего ремонта дорожного покрытия. Обсуждавшийся в прошлом году проект создания в Славянске предприятия, способного производить капитальный ремонт дорог, начальник УЖКХ назвал неперспективным, так как без собственного асфальто-бетонного завода это будет нерентабельно, а на такое строительство уйдут миллионы. Примерно так же оценил Андрей Секлецов и перспективы обеспечения города коммунальным пассажирским транспортом - приобретение автопарка местный бюджет не потянет.

Кадры и структура

Претензий к работникам УЖКХ у нового руководителя нет, коллектив, по его словам, квалифицированный и работоспособный. Что касается всей структуры, то в нынешнем виде она не вполне функциональна, и ее ожидает реорганизация, пообещал Секлецов, но в чем это будет заключаться, пока рассказывать не стал.

К приоритетным направлениям на текущий год Андрей Секлецов отнес капитальный ремонт дорог. В этом контексте он вспомнил о недоработках подрядчиков по прошлогоднему капремонту и сообщил, что в нынешнем сезоне организация будет работы завершать, ибо акты приемки по некоторым объектам до сих пор не подписаны.

На вопрос о том, чего еще ожидать славянцам в сфере ЖКХ в ближайшем будущем, руководитель ответил, что люди, прежде всего, ждут улучшений, и пообещал честно стараться для того, чтобы они поскорее наступили.