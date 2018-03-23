Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска

Донецкий апелляционный административный суд оставил в силе решение суда первой инстанции об удовлетворении иска общественных организаций, требовавших отменить решения исполкома и горсовета по приватизации помещения на ул. Г. Батюка 21/83, помещение 2.

Из истории вопроса

Напомним, что общественный резонанс тема получила год назад, когда Славянский горсовет по ходатайству исполкома проголосовал за приватизацию путем выкупа помещения на ул. Батюка 21/83 (на фото). За два дня до сессии, проходившей 15 февраля, несколько общественных организаций обратились к городской власти с предложением провести по данному вопросу консультации с общественностью. Это обращение исполнительный комитет отклонил, после чего активисты подали иск в суд.

Разбирательство тянулось 9 месяцев и закончилось тем, что 13 декабря Славянский горрайонный суд признал незаконными решения городской власти о приватизации данного объекта. Бездеятельность городского головы и исполкома по проведению консультаций суд признал противоправными и обязал организовать общественное обсуждение. Это решение горсовет оспорил. 15 марта 2018 года Донецкий апелляционный административный суд подтвердил обоснованность постановления суда первой инстанции. Таким образом, спорное помещение должно быть возвращено в коммунальную собственность, а покупателю необходимо вернуть 373 тыс. грн. Но здесь возникают нюансы.

Закулисье приватизации

Оттенок скандала тема получила после того, как стало известно, что помещение на ул. Батюка выкупила супруга секретаря Славянского городского совета Татьяна Богданец. При этом сам Жан Ким принимал участие в голосовании по данному вопросу, что трактуется как конфликт интересов. Подавая судебный иск, общественники просили отдельным постановлением признать наличие нарушений закона "О противодействии коррупции". Горрайонный суд такого решения не принял, воспользовавшись нормой о необязательности вынесения отдельных постановлений. Резолютивная часть Донецкого апелляционного административного суда пока не опубликована.

Возвращаясь к помещению, отметим, что после приватизации оно было подарено другому предпринимателю. А это значит, что договор дарения также теперь недействителен. Как будет в данной ситуации действовать городская власть, пока непонятно. Со своей стороны, представители общественности заявляют, что, если власть никак действовать не будет, они вновь обратятся в суд.

Упомянем, что выигранная активистами тяжба – их 10-я победа над руководством города в судебном противостоянии. Этот факт общественники отметили, подарив мэру в его день рождения "юбилейный" торт.