Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год

Здание бывшего детского дома «Тополек» остается среди немногих, так и не восстановленных после освобождения города. За это время начала ремонтных работ дождались больницы и школы, дороги и мосты. Реконструировать удалось подъезд многоэтажки на улице Бульварной, куда летом 2014-го попал снаряд. И лишь дом, где когда-то звенели детские голоса, по-прежнему зияет провалом крыши.

Напомним, что в мае 2014 года 40 воспитанников «Тополька» были вывезены в детский оздоровительный центр «Изумрудный город», расположенный в Святогорске. В июле, за несколько дней до освобождения Славянска, во время артобстрела в здание, расположенное в мкр-не Артема, попали снаряды. Разрушенным оказалось восточное крыло помещения, где находились 2 двухкомнатные группы с отдельными санблоками и большими летними верандами. Площадь разрушений составила 240 «квадратов», тогда как все здание насчитывает 2,5 тыс. кв. м. Таким образом, пострадало всего 10% помещения, причем, по заключению экспертной комиссии, восточное крыло «Тополька» вполне подлежало восстановлению.

Поскольку здание специально строилось отдельными блоками, его целую часть еще в 2014 году эксперты признали пригодной для использования.

Однако область, в чьем подчинении находился детский дом, рассудила иначе. Детей из Святогорска перевели в краматорскую «Рощицу». И в сентябре 2014-го было принято решение о ликвидации дошкольного заведения «Тополек». Коллектив, состоящий из 68 человек, пробовал бороться, однако в феврале 2015 года Запорожский окружной административный суд, куда обратились с иском сотрудники детского дома, оставил решение области в силе.

За прошедшие три года ситуация не изменилась. К ремонту здания пока никто не приступал. В департаменте образования обещают, что в скором времени здесь откроется универсальный реабилитационный центр для детей с особыми потребностями и их родителей. Кроме того, в центре будут заниматься малыши, не ходившие в детский сад, но желающие пройти адаптацию перед поступлением в школу.

- Мы не могли начинать работы, поскольку очень долго шел процесс ликвидации предприятия и отвод земли. Этот вопрос, как выяснилось, также был не урегулирован, - рассказывает начальник областного департамента образования Надежда Оксенчук. - Но теперь уже готова проектно-сметная документация, и проект прошел областной отбор по конкурсу, объявленному государственным фондом реконструкции и развития.

Если Киев подтвердит решение области, здание будет реконструировано за средства ГФРР на основе софинансирования. Всего, по словам Надежды Оксенчук, ремонтные работы обойдутся свыше 30 млн грн. 25% из этой суммы предоставит областной бюджет.

За эти деньги будет отремонтировано не только пострадавшее крыло. Поскольку профильная направленность учреждения изменится, реконструкции потребуют все помещения.

- Надеемся, что работы стартуют уже в конце весны. Как только Киев подтвердит проект, мы не будет ждать финансирования из фонда, начнем ремонт за областные средства. Разумеется, придется объявлять тендер по «Прозорро». Попытаемся заинтересовать солидные фирмы с хорошей репутацией, - говорит начальник департамента.

По ее словам, при хорошем раскладе, основная часть работ должна завершиться уже в нынешнем году.