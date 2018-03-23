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Фотофакт

И снег, и грех

По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

Светлана Вьюниченко
23 марта 2018 Просмотров: 40 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В проект школы было внесено так много изменений, что потребовалось объявлять новый тендер. На сегодняшний день его сыграли в четвертый раз.

Хочется верить, что бывший детский дом отремонтируют быстрее, чем опорную школу Славянска. Работы в ней продолжаются с весны 2017 года.

На сегодняшний день имеется в наличии откорректированный проект. На краматорском заводе дожидается установки новая крыша. 

Однако ремонт в полную мощность все равно не ведется. На этот раз задержкой стало проведение тендера. 19 марта завершились четвертые торги. Однако победитель пока не назван, поскольку 10 дней дается на оспаривание результатов и проверку документации. 

Если этот тендер, в отличие от трех предыдущих, окажется результативным, возможно, в апреле, с наступлением тепла, процесс сдвинется с мертвой точки.

- Не могу сказать, что там ничего не делается, - говорит директор ООШ №13 Анатолий Погорелов. Но все происходит очень медленно, гораздо медленнее, чем хотелось бы.

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Комментарии к статье «По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер»

Хочется верить, что бывший детский дом отремонтируют быстрее, чем опорную школу Славянска. Работы в ней продолжаются с весны 2017 года.

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