По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

Хочется верить, что бывший детский дом отремонтируют быстрее, чем опорную школу Славянска. Работы в ней продолжаются с весны 2017 года.

На сегодняшний день имеется в наличии откорректированный проект. На краматорском заводе дожидается установки новая крыша.

Однако ремонт в полную мощность все равно не ведется. На этот раз задержкой стало проведение тендера. 19 марта завершились четвертые торги. Однако победитель пока не назван, поскольку 10 дней дается на оспаривание результатов и проверку документации.

Если этот тендер, в отличие от трех предыдущих, окажется результативным, возможно, в апреле, с наступлением тепла, процесс сдвинется с мертвой точки.

- Не могу сказать, что там ничего не делается, - говорит директор ООШ №13 Анатолий Погорелов. Но все происходит очень медленно, гораздо медленнее, чем хотелось бы.