По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер

|23 марта 2018
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Хочется верить, что бывший детский дом отремонтируют быстрее, чем опорную школу Славянска. Работы в ней продолжаются с весны 2017 года.
На сегодняшний день имеется в наличии откорректированный проект. На краматорском заводе дожидается установки новая крыша.
Однако ремонт в полную мощность все равно не ведется. На этот раз задержкой стало проведение тендера. 19 марта завершились четвертые торги. Однако победитель пока не назван, поскольку 10 дней дается на оспаривание результатов и проверку документации.
Если этот тендер, в отличие от трех предыдущих, окажется результативным, возможно, в апреле, с наступлением тепла, процесс сдвинется с мертвой точки.
- Не могу сказать, что там ничего не делается, - говорит директор ООШ №13 Анатолий Погорелов. Но все происходит очень медленно, гораздо медленнее, чем хотелось бы.
23 марта 2018
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• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
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• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
• «Славгорводоканал» отключает воду в частном секторе
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22 марта 2018
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• Сурок Тимка оплошал, а народный синоптик - пока нет
• Кто заказывал такси на Дубровку
• Работников жилкоммунхоза поздравили с праздником
• Многопрофильный центр профобразования получил гран-при
• Две беды Славянского ЖКХ - износ инфраструктуры и дефицит финансов
• Строители Центра админуслуг пожаловались на работодателя
• Оздоровление детей: что нового
• Какие дороги отремонтируют в этом году
• Мэра поздравили с днем рождения
21 марта 2018
• На Паралимпиаде в Пхенчхане Украина заняла 6-е место в медальном зачете
• Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу
• Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования
• Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу
• «Золото» Анны Савенко при четырех досрочных победах
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Комментарии к статье «По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер»
Хочется верить, что бывший детский дом отремонтируют быстрее, чем опорную школу Славянска. Работы в ней продолжаются с весны 2017 года.