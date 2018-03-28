Как «Славгорводоканал» отработал минувший год

На совместном заседании постоянных комиссий Славянского горсовета 22 марта депутаты заслушали и одобрили отчет директора КП «Славгорводоканал» Андрея Кийко об итогах работы предприятия в 2017 году.

Доклад был подготовлен в виде презентации. Она длилась примерно час и содержала сведения обо всех направлениях работы в отчетном периоде. К сожалению, газетная площадь не позволяет привести весь доклад, поэтому мы ограничимся самыми, на наш взгляд, ключевыми моментами выступления.

«УЖАСАЮЩИЕ» УБЫТКИ И ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА

Говоря о финансовом положении предприятия, Андрей Кийко отметил, что коренным образом изменить ситуацию не удалось: водоканал по-прежнему находится в состоянии кризиса. Годовые финансовые затраты составили 88 миллионов гривен, тогда как доходов удалось получить всего 63 миллиона. Соответственно, размер убытков составил 25 млн. Данную цифру Андрей Кийко назвал «ужасающей». Но при этом отметил, что она находится на уровне прошлых лет, несмотря на ряд возникших негативных факторов, таких как необходимость возврата льгот и субсидий, 30%-ное повышение расценок на покупную воду и прочее.

К числу достижений были отнесены: реформа абонентного отдела, внедрение услуги «Личный кабинет», SMS-рассылки должникам, разноска квитанций всем жителям многоквартирных домов, увеличение перечня предоставляемых услуг, покупка бочки для подвоза питьевой воды, установки для поверки счетчиков и многое другое. Кроме того, благодаря работе абонентской службы, удалось впервые с 2013 года сократить размер дебиторской задолженности (населения перед предприятием, - прим.) на 2 миллиона гривен.

Вместе с тем, был отмечен и ряд негативных моментов. К примеру, в процессе актуализации упомянутой задолженности, которая исчисляется 32 миллионами гривен, выяснилось, что более 70% неплатежей - вне срока исковой давности, поэтому вернуть их не представляется возможным.

Нельзя назвать блестящей и работу по уменьшению потерь воды: за отчетный период этот показатель удалось снизить всего на 1% – с 69% до 68%, что эквивалентно 300 тыс. кубометров. Тем не менее, директор водоканала отмечает позитивную динамику в этом отношении и уверен, что она сохранится и в нынешнем году.

Причинами потерь по-прежнему остаются износ сетей, скрытые утечки, неучтенное потребление и хищения. Кроме того, немаловажную роль играет отсутствие запорной арматуры: зачастую из-за невозможности локализовать небольшой участок системы в процессе устранения порывов приходится терять колоссальный объем воды. «Мы сливаем весь микрорайон Артема из-за малейшей аварии», - отмечает Андрей Кийко.

Огромную проблему представляет аварийное состояние зданий многих канализационных насосных станций. Финансовой возможности решить ее самостоятельно у водоканала нет, поэтому предприятие вынуждено прибегнуть к помощи городского совета. Увы, но неоднократные обращения на эту тему успехом пока не увенчались.

ПРИЧИНЫ ДЕФИЦИТА

Интересен анализ дефицита средств предприятия, который образовался в 2017 году. Гендиректор водоканала объяснил, что причина несоответствия доходов расходам кроется в разнице между плановыми цифрами, которые установлены Нацкомиссией регулирования жилкомуслуг при формировании тарифа, и реальным положением вещей.

Согласно расчетам НКРЭКУ, в год «Славгорводоканал» должен реализовывать 5,8 миллиона кубометров воды и получать оплату за 4 млн. кубометров стоков. При этом плановый доход предприятия при существующем тарифе должен составлять 121 миллион гривен. На самом же деле объемы реализации составили 3 млн и 2,1 млн кубометров соответственно, что эквивалентно вышеприведенным 63 млн гривен дохода. Таким образом, величина расчетного дефицита равна 58 млн грн. Это означает, что для безубыточной работы водоканалу ежемесячно недостает 4,8 млн грн.

При этом Андрей Кийко подчеркнул, что, несмотря на расхожее мнение, тариф на воду в Славянске отнюдь не самый высокий в Донецкой области. По его данным, выше расценки в Бахмуте, Дружковке, Покровске, Константиновке, Лимане, Селидово и ряде других городов. Перечень населенных пунктов, чьи жители платят за воду меньше, более скромен: из их числа были упомянуты Краматорск и Мариуполь.

40 «КУБОВ» С ДОМА – 6,5 МИЛЛИОНА В ГОД

Коснулся директор водоканала и закона о коммерческом учете воды, который вступил в силу 2 августа 2017-го и чье ключевое положение касается оснащения общими приборами учета всех многоквартирных домов.

Для оборудования счетчиками всех многоэтажек в Славянске потребуется 5,5 млн грн.

По данным водоканала, ежемесячно в каждой многоэтажке теряется, в среднем, около 40 кубометров воды. За счет этого в год набегает порядка 6,5 миллионов гривен. По словам Андрея Кийко, эта сумма с легкостью позволила бы решить проблему с заработной платой на предприятии, не прибегая к помощи городского совета. Между тем, как разделить эти потери на всех жильцов, в водоканале пока не знают – актов, регламентирующих практическое применение данного закона, в природе на сегодняшний день не существует.

ОТКУДА СТОКИ?

До конца невыясненными остаются причины дисбаланса между объемами поданной населению воды и принятых стоков.

В 2017 году водоканал продал абонентам 2,1 млн кубометров воды, тогда как на очистные сооружения поступило 3,5 млн «кубов» сточных вод. По расчетам водоканала, на дождевые и талые воды пришлось 600 тысяч кубометров. Откуда взялись остальные 800 тысяч – неизвестно. Директор водоканала склоняется к мысли, что соответствующий объем воды был попросту похищен. (Рискнем предположить, что определенная его часть приходится на «потери» в многоэтажных домах.)

Кроме того, неучтенные стоки поступают от домовладений и предприятий, которые пользуются скважинами. Их учета в городе нет, между тем, очевидно, что образующиеся стоки так или иначе попадают в централизованную канализационную систему.

Руководитель водоканала настаивает, что для наведения порядка в этом вопросе нужна специальная городская программа.

«Нам необходимо учитывать скважины. Контролировать частных предпринимателей, которые выкачивают стоки (из выгребных ям, - прим.), а куда они их льют – мы не знаем, - говорит он. - Городу необходимы новые правила приема сточных вод, которые, в случае отсутствия договора на вывоз сточных вод позволяли бы отключать потребителей без лишних разговоров».

ПОРЫВОВ БОЛЬШЕ, ПОТЕРЬ МЕНЬШЕ

В 2017 году увеличилось количество порывов, однако этот процесс сопровождался снижением сопутствующих потерь и временем, затрачиваемым на ликвидацию одной утечки.

Так, в 2016 году на водопроводных сетях было зафиксировано 1127 аварийных ситуаций. На их устранение потребовалось 55,5 тысячи часов (49 часов в пересчете на один порыв). При этом потери воды составили почти 340 тысяч кубометров.

В 2017 году произошло 1333 порыва. Их ликвидация заняла 50,2 тысячи часов (38 часов на один), а потери воды составили порядка 190 тысяч кубометров, сократившись на 44%.

Андрей Кийко отметил, что улучить показатели удалось благодаря введению персональной ответственности за каждую аварийную ситуацию, а также применению штрафных санкций в случае выявленных нарушений.