На Одесской просят запретить грузовики

|29 марта 2018
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Депутат Олег Костин направил в исполнительные органы горсовета запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета движения тяжелого транспорта по улице Одесской.
По его словам, жители улицы неоднократно обращались к нему с жалобами на то, что от тряски, создаваемой грузовиками, их дома покрываются трещинами. Депутат просит разработать схему движения грузового транспорта через центральную часть города таким образом, чтобы многострадальная Одесская в маршруте не значилась.
Кроме того, ввиду предстоящего капитального ремонта указанной дороги Олег Костин попросил включить в план работ обустройство тротуаров. На Одесской они отсутствуют, как таковые.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях добавил, что проблема, связанная с разрушением домов от вибрации дорожного полотна, касается не только упомянутого объекта. Таких улиц в городе множество (на ум сразу же приходит улица Торская, жители которой жаловались на такую проблему не один раз). По словам мэра, необходимость разработки общегородского плана движения уже «назрела», поэтому проблема требует безотлагательного решения.
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• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
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Депутат Олег Костин направил в исполнительные органы горсовета запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета движения тяжелого транспорта по улице Одесской.