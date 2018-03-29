На Одесской просят запретить грузовики

По его словам, жители улицы неоднократно обращались к нему с жалобами на то, что от тряски, создаваемой грузовиками, их дома покрываются трещинами. Депутат просит разработать схему движения грузового транспорта через центральную часть города таким образом, чтобы многострадальная Одесская в маршруте не значилась.

Кроме того, ввиду предстоящего капитального ремонта указанной дороги Олег Костин попросил включить в план работ обустройство тротуаров. На Одесской они отсутствуют, как таковые.

В свою очередь, городской голова Вадим Лях добавил, что проблема, связанная с разрушением домов от вибрации дорожного полотна, касается не только упомянутого объекта. Таких улиц в городе множество (на ум сразу же приходит улица Торская, жители которой жаловались на такую проблему не один раз). По словам мэра, необходимость разработки общегородского плана движения уже «назрела», поэтому проблема требует безотлагательного решения.