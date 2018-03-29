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Фестивальные локации

Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году

Светлана Вьюниченко
29 марта 2018 Просмотров: 13 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

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Больше проектов хороших и разных

Славянск уже составил проекты на конкурс Государственного фонда регионального развития, который будет объявлен в 2019 году. Об этом на пресс-конференции 27 марта рассказал городской голова Вадим Лях.

Среди разработанных проектов значатся ремонт сетей водоканала, реконструкция ООШ №6 и № 7, которые должны превратиться в учебно-воспитательные комплексы. Кроме того, городские власти хотят при помощи средств ГФРР отремонтировать стадион им. Юрия Скиданова (бывший «Химик»), оборудовать гимнастическую спортивную школу. Также в «хотелки» включили ремонт детских садов, которые не прошли конкурс в текущем году. 

- Очень трудно готовить проекты на такое отдаленное время, - говорит Вадим Лях. - Сейчас они проходят экспертную оценку, и, как положено по закону, в них заложены расценки 2017 года. С уверенностью можно сказать, что в 2019 году и стоимость расходных материалов, и зарплата увеличатся, поскольку уже в нынешнем они стали больше. 

Мэр сообщил, что городские власти уже обратились в область с просьбой дать разъяснения по этому вопросу.    

Помощь полиции: миссия невыполнима

Упреки в том, что городской совет Славянска не выделяет средства полиции на финансирование программы «Безопасный город» звучали неоднократно. На пресс-конференции мэр Вадим Лях рассказал, почему так происходит. 

- Я много раз пытался объяснить, что, согласно Бюджетному кодексу, мы не можем финансировать такие программы, пока у нас есть задолженность по первоочередным бюджетным статьям. К ним относятся зарплаты бюджетникам, оплата коммунальных услуг и налоги. К сожалению, эти долги у города имеются, мы - дотационные. Но полиция моим объяснениям не верит. У них - я плохой, как и у МЧС. Но пусть я лучше будут плохим, чем те же правоохранители придут ко мне с обвинениями в нецелевом использовании бюджетных средств, - рассуждает славянский градоначальник.

Он также отметил, что если бы на выделенные деньги полицейские прекратили работу игорного бизнеса в городе, то мэр бы пошел на нарушение инструкций. 

К тому же, считает Вадим Лях, утверждения, что местный бюджет вообще ничего не выделяет для правоохранителей, являются не совсем верными.

- Например, сейчас мы выделим средства по программе софинансирования ПРООН на установку видеокамер в пяти городских школах. Их обслуживание обойдется местной казне более чем в 200 тыс гривен в год. Это ведь тоже вклад в программу «Безопасный город», - говорит городской голова.

Кроме того, за минувший год полицейские 10 раз обращались в горсовет с просьбой установить тематические социальные билборды. По словам Вадима Ляха, эти просьбы удовлетворялись, и всего было установлено 30 бордов. 

Конфликт со строителями ЦПАУ урегулировали  

Напомним, что на одно из недавних заседаний исполкома явились строители, возводящие центр предоставления административных услуг, примыкающий к зданию горсовета. Рабочие жаловались на невыплату зарплаты и просили разобраться в ситуации. Поскольку заказчиком работ является ПРООН, полным объемом информации местные чиновники не владели. И все же пообещали держать дело на контроле, поскольку объект находится в «территориальной близости» от их дислокации. 

На пресс-конференции мэр сообщил, что на данный момент конфликт исчерпан. Более того, по его словам, его решили в тот же день. Однако ситуацию городской голова назвал неодозначной. 

- Нужно разбираться, кто виноват на самом деле. Мне неоднократно сигнализировали сотрудники исполкома, что рабочие уже с утра являются «после вчерашнего». Я дважды сообщал об этом подрядчику. Возможно, невыплаты возникли именно на этой почве, - рассказал Вадим Лях. 

Коротко о разном

По словам городского головы, неиспользованные средства, выделенные на реконструкцию общежитий для переселенцев, на сегодняшний день находятся в городе. Они переведены в гривневый эквивалент, и пока команды возвращать их  городу не давали.

Для ремонта крыш УЖКХ и ОСМД требуется около 14 млн гривен. Но пока жэки получат из местного бюджета для этих целей миллион. О помощи ОСМД в данном вопросе речь пойдет во втором полугодии. Сейчас, говорит Вадим Лях, все имеющиеся средства будут потрачены на ремонт дорог. 

Если ДТЭК отключит от электричества коммунальные предприятия и жителей на Славкурорте, мэр намерен обратиться в суд. Однако искренне верит, что до этого не дойдет. О том, что судиться с ДТЭК сложно, городу показал опыт завода Славтяжмаш. где ситуация не решается на протяжении двух лет.

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