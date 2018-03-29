Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году

|29 марта 2018
|Просмотров: 13
|
.
Славянск уже составил проекты на конкурс Государственного фонда регионального развития, который будет объявлен в 2019 году. Об этом на пресс-конференции 27 марта рассказал городской голова Вадим Лях.
Среди разработанных проектов значатся ремонт сетей водоканала, реконструкция ООШ №6 и № 7, которые должны превратиться в учебно-воспитательные комплексы. Кроме того, городские власти хотят при помощи средств ГФРР отремонтировать стадион им. Юрия Скиданова (бывший «Химик»), оборудовать гимнастическую спортивную школу. Также в «хотелки» включили ремонт детских садов, которые не прошли конкурс в текущем году.
- Очень трудно готовить проекты на такое отдаленное время, - говорит Вадим Лях. - Сейчас они проходят экспертную оценку, и, как положено по закону, в них заложены расценки 2017 года. С уверенностью можно сказать, что в 2019 году и стоимость расходных материалов, и зарплата увеличатся, поскольку уже в нынешнем они стали больше.
Мэр сообщил, что городские власти уже обратились в область с просьбой дать разъяснения по этому вопросу.
Упреки в том, что городской совет Славянска не выделяет средства полиции на финансирование программы «Безопасный город» звучали неоднократно. На пресс-конференции мэр Вадим Лях рассказал, почему так происходит.
- Я много раз пытался объяснить, что, согласно Бюджетному кодексу, мы не можем финансировать такие программы, пока у нас есть задолженность по первоочередным бюджетным статьям. К ним относятся зарплаты бюджетникам, оплата коммунальных услуг и налоги. К сожалению, эти долги у города имеются, мы - дотационные. Но полиция моим объяснениям не верит. У них - я плохой, как и у МЧС. Но пусть я лучше будут плохим, чем те же правоохранители придут ко мне с обвинениями в нецелевом использовании бюджетных средств, - рассуждает славянский градоначальник.
Он также отметил, что если бы на выделенные деньги полицейские прекратили работу игорного бизнеса в городе, то мэр бы пошел на нарушение инструкций.
К тому же, считает Вадим Лях, утверждения, что местный бюджет вообще ничего не выделяет для правоохранителей, являются не совсем верными.
- Например, сейчас мы выделим средства по программе софинансирования ПРООН на установку видеокамер в пяти городских школах. Их обслуживание обойдется местной казне более чем в 200 тыс гривен в год. Это ведь тоже вклад в программу «Безопасный город», - говорит городской голова.
Кроме того, за минувший год полицейские 10 раз обращались в горсовет с просьбой установить тематические социальные билборды. По словам Вадима Ляха, эти просьбы удовлетворялись, и всего было установлено 30 бордов.
Напомним, что на одно из недавних заседаний исполкома явились строители, возводящие центр предоставления административных услуг, примыкающий к зданию горсовета. Рабочие жаловались на невыплату зарплаты и просили разобраться в ситуации. Поскольку заказчиком работ является ПРООН, полным объемом информации местные чиновники не владели. И все же пообещали держать дело на контроле, поскольку объект находится в «территориальной близости» от их дислокации.
На пресс-конференции мэр сообщил, что на данный момент конфликт исчерпан. Более того, по его словам, его решили в тот же день. Однако ситуацию городской голова назвал неодозначной.
- Нужно разбираться, кто виноват на самом деле. Мне неоднократно сигнализировали сотрудники исполкома, что рабочие уже с утра являются «после вчерашнего». Я дважды сообщал об этом подрядчику. Возможно, невыплаты возникли именно на этой почве, - рассказал Вадим Лях.
По словам городского головы, неиспользованные средства, выделенные на реконструкцию общежитий для переселенцев, на сегодняшний день находятся в городе. Они переведены в гривневый эквивалент, и пока команды возвращать их городу не давали.
Для ремонта крыш УЖКХ и ОСМД требуется около 14 млн гривен. Но пока жэки получат из местного бюджета для этих целей миллион. О помощи ОСМД в данном вопросе речь пойдет во втором полугодии. Сейчас, говорит Вадим Лях, все имеющиеся средства будут потрачены на ремонт дорог.
Если ДТЭК отключит от электричества коммунальные предприятия и жителей на Славкурорте, мэр намерен обратиться в суд. Однако искренне верит, что до этого не дойдет. О том, что судиться с ДТЭК сложно, городу показал опыт завода Славтяжмаш. где ситуация не решается на протяжении двух лет.
29 марта 2018
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
— 29 марта 2018 —
Депутат Олег Костин направил в исполнительные органы горсовета запрос с просьбой рассмотреть возможность запрета движения тяжелого транспорта по улице Одесской.
— 29 марта 2018 —
Потенциально Славянск является очень зеленым городом, но на практике парков и скверов в нем катастрофически не хватает. Ситуация может измениться уже в текущем году. Об этом рассказала начальник отдела экологии Лариса Соловей.
— 29 марта 2018 —
Общественная организация «Развитие инициатив», пытающаяся спасти памятник архитектуры «Дзевульский и Лянге», проведет встречу с представителями польского института культурных связей им. Адама Мицкевича. Об этом рассказала председатель правления ОО «Развитие инициатив» Елена Саржевская.
— 29 марта 2018 —
Журналисты "ТВ плюс" узнали, какие перспективы застройки есть у Славянска. Как выяснилось из общения с руководителем управления архитектуры и градостроительства Александром Пахомовым и изучения на сайте горсовета раздела "градостроительная документация", сегодня детальными планами охвачено лишь около 5% городской территории.
Приветствую, гость! Вход
29 марта 2018
• Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году
• Константин Загнибеда продолжает добиваться отмены санкций. Пока безуспешно
• На Одесской просят запретить грузовики
• Славянский горсовет вновь поднял зарплату подрядчикам
• Вопрос с отключением электричества Славкурорту поставлен на паузу
• В 2018-м в Славянске добавится зеленых зон
• Здание конторы «Дзевульский и Лянге» когда-то венчал купол
• Дубль два: в Славянске снова прошел фестиваль Hidden Power
• Александр Романько живет в стихах и памяти славянцев
• Детальные планы застройки разработаны только для 5% территории Славянска
28 марта 2018
• Юношеская команда ООШ №4 вышла в «Финал четырех» областного этапа школьной волейбольной лиги Украины
• В Славянске и Кривом Роге состоялись турниры по самбо
• В Славянске прошел чемпионат области по рукопашному бою
• Дюжина медалей славянских атлетов на чемпионате Украины по пауэрлифтингу
• Рейтинговые поединки среди профессионалов и турнир по боксу в Краматорске
• Славянские спортсмены завоевали 24 медали на чемпионате Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа
• Юридическая компания Finance Business Service – услуги опытных специалистов
• Какие профессии сегодня востребованы в Украине? Уровень предлагаемых зарплат
• Доверять расчет «платы за дождь» водоканалу не обязательно
• В бывшем детприемнике откроют приют для собак
• Как «Славгорводоканал» отработал минувший год
23 марта 2018
• Устами авторов и персонажей: в центральной библиотеке снова заговорили живые книги
• По ремонту ООШ №13 сыгран четвертый тендер
• Начало ремонтных работ в бывшем детском доме анонсировано на нынешний год
• Возмездие настигло боевика почти 4 года спустя
• Мать едва не уморила голодом двухлетнюю дочь
• Патрульные полицейские разыскали автовора
• Полицейские Славянска вернули родителям двух искательниц приключений
• В аварии пострадали двое детей
• Апелляционный суд подтвердил незаконность решения городской власти Славянска
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Почему городская казна не помогает полиции и что просить у ГФРР в 2019 году»
.