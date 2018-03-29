Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины

|29 марта 2018
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Славянск намерен присоединиться ко всеукраинской общественной организации, объединяющей органы местного самоуправления, под названием «Ассоциация городов Украины». Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение очередной сессии городского совета.
По информации заместителя городского головы Юрия Подлесного, целью деятельности организации является улучшение качества жизни в территориальных громадах и создание условий, при которых органы местного самоуправления получают финансовую и институциональную возможность разрабатывать стратегические программы развития, инвестиционные предложения и проекты, а также эффективно использовать собственные ресурсы.
Ассоциация городов Украины была образована на межрегиональном совещании руководителей городских советов народных депутатов в июне 1992 года в Днепропетровске, как негосударственная организация глав украинских городов.
В настоящее время она объединяет 557 населенных пунктов, в которых проживает более 80% населения страны. Правление и исполнительная дирекция организации находятся в Киеве.
Чтобы стать членом Ассоциации, городской совет должен платить членские взносы и принимать участие в реализации заданий, определенных ее уставом.
Размер вступительного взноса составляет тысячу гривен, а ежегодного - 50 копеек из расчета на одного жителя территориальной громады. Стало быть, бюджету Славянска, чье население колеблется в пределах ста тысяч человек, членство в Ассоциации обойдется в 50 тысяч гривен в год.
Комментируя инициативу, городской голова Вадим Лях рассказал, что предложения вступить в Ассоциацию получал давно, однако не считал это необходимым. Однако в прошлом году ему пришлось столкнуться с рядом хозяйственных вопросов, требовавших разъяснения. Обратившись за помощью к специалистам организации, поменял свое мнение. «К большому сожалению, много законодательных актов, которые сегодня принимаются, носят двоякое трактование. Специалисты УЖКХ трактуют так, финансисты – иначе, что создает определенные проблемы. Участие в Ассоциации помогает их решить», - говорит мэр.
Кроме юридической помощи, членство в Ассоциации дает местным властям возможность принимать участие в подготовке законопроектов. Рекомендации и замечания, вносимые членами АГУ, являются обязательными к рассмотрению в Верховной Раде.
Ассоциация городов Украины принимала активное участие в разработке проектов законов «О местном самоуправлении в Украине», «О коммунальной собственности», «О местных налогах и сборах», «О службе в органах местного самоуправления» и ряде других. По инициативе и при участии АГУ была разработана Хартия украинских городов, подписание которой состоялось на общем собрании Ассоциации в январе 1998 года.
Первым шагом в этом направлении стало участие сотрудников городского управления архитектуры в организованном Ассоциацией семинаре, посвященном грядущим изменениям в градостроительном законодательстве.
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Комментарии к статье «Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины»
Славянск намерен присоединиться ко всеукраинской общественной организации, объединяющей органы местного самоуправления, под названием «Ассоциация городов Украины». Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение очередной сессии городского совета.