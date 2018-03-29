Славянск хочет войти в Ассоциацию городов Украины

По информации заместителя городского головы Юрия Подлесного, целью деятельности организации является улучшение качества жизни в территориальных громадах и создание условий, при которых органы местного самоуправления получают финансовую и институциональную возможность разрабатывать стратегические программы развития, инвестиционные предложения и проекты, а также эффективно использовать собственные ресурсы.

Ассоциация городов Украины была образована на межрегиональном совещании руководителей городских советов народных депутатов в июне 1992 года в Днепропетровске, как негосударственная организация глав украинских городов.

В настоящее время она объединяет 557 населенных пунктов, в которых проживает более 80% населения страны. Правление и исполнительная дирекция организации находятся в Киеве.

Чтобы стать членом Ассоциации, городской совет должен платить членские взносы и принимать участие в реализации заданий, определенных ее уставом.

Размер вступительного взноса составляет тысячу гривен, а ежегодного - 50 копеек из расчета на одного жителя территориальной громады. Стало быть, бюджету Славянска, чье население колеблется в пределах ста тысяч человек, членство в Ассоциации обойдется в 50 тысяч гривен в год.

Комментируя инициативу, городской голова Вадим Лях рассказал, что предложения вступить в Ассоциацию получал давно, однако не считал это необходимым. Однако в прошлом году ему пришлось столкнуться с рядом хозяйственных вопросов, требовавших разъяснения. Обратившись за помощью к специалистам организации, поменял свое мнение. «К большому сожалению, много законодательных актов, которые сегодня принимаются, носят двоякое трактование. Специалисты УЖКХ трактуют так, финансисты – иначе, что создает определенные проблемы. Участие в Ассоциации помогает их решить», - говорит мэр.

Кроме юридической помощи, членство в Ассоциации дает местным властям возможность принимать участие в подготовке законопроектов. Рекомендации и замечания, вносимые членами АГУ, являются обязательными к рассмотрению в Верховной Раде.

Ассоциация городов Украины принимала активное участие в разработке проектов законов «О местном самоуправлении в Украине», «О коммунальной собственности», «О местных налогах и сборах», «О службе в органах местного самоуправления» и ряде других. По инициативе и при участии АГУ была разработана Хартия украинских городов, подписание которой состоялось на общем собрании Ассоциации в январе 1998 года.

Первым шагом в этом направлении стало участие сотрудников городского управления архитектуры в организованном Ассоциацией семинаре, посвященном грядущим изменениям в градостроительном законодательстве.