Служба «1505» будет работать в водоканале

Проект решения, регламентирующий эти изменения, вынесен на сессию горсовета.

Начальник УЖКХ Андрей Секлецов утверждает, что такая мера продиктована вопросом целесообразности. Диспетчерская служба в водоканале работает круглосуточно. Но теперь она будет принимать сигналы не только по вопросам водоснабжения, а и по другим жилищно-коммунальным проблемам. Телефон службы останется прежним, да и в остальном, уверяет Андрей Секлецов, жители города перемен не ощутят.

Главный инженер «Славгорводоканала» Алексей Шурко объяснил, что в рамках реорганизации предприятию будут переданы технические средства службы – компьютерная техника, автоответчики и средства записи телефонных разговоров. Их установят в помещении диспетчерской предприятия, где сейчас идет ремонт.

По словам главного инженера, в штате водоканала числятся четверо сменных диспетчеров, которые работают посуточно, и один начальник службы, который трудится в дневное время и подменяет кого-либо из них в случае необходимости.