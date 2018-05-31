Проблемы видим, но денег не хватает

|17 мая 2018
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Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 15 мая. «Вопрос упирается в платежеспособность, а не в то, что мы не видим проблем», - так можно кратко охарактеризовать реакцию мэра на наличие болевых точек в коммунальной жизни города.
Городские власти выиграли суд первой инстанции у подрядной организации, которая занималась ремонтом общежитий для переселенцев на ул. Светлодарской и ул. Вокзальной. Пока решение Фемиды коснулось лишь одного здания, по которому фирму «Луч» обязали вернуть деньги в размере 96 тыс. грн. Отметим, что всего за два проекта подрядчики успели освоить 1 млн грн.
Мэр надеется, что положительное решение последует и по второму общежитию. В его отношении суд должен состояться в середине лета.
- Мы пригласили харьковскую фирму, которая проведет независимый аудит работы подрядной организации. Уверены, что ее заключение сыграет свою роль в решение суда, - говорит градоначальник.
Придется ли возвращать деньги, выделенные на реконструкцию зданий Евросоюзу, мэр пока не знает.
- Проект закрыт. Если ЕС захочет вернуть средства - они все лежат на наших счетах, за исключением миллиона, который был освоен. Правда, они лежат в гривнях, и как покрывать разницу в курсе - непонятно, - говорит Вадим Лях.
Даже если реконструкция цветочного рынка не откроет вид на Шелковичное озеро, мэр все равно останется доволен ее проведением. Об этом Вадим Лях заявил на пресс-конференции.
- Предприниматель в сегодняшнее непростое время решил что-то делать. Это двигает экономику города. Кроме того, взял на себя обязательства по благоустройству набережной. Я ему за это благодарен. Тем более, проход к озеру будет, - говорит градоначальник.
Также мэр пообещал убрать незаконный МАФ и кафе под навесом с клумбы, расположенной возле цветочного рынка, которая находится в коммунальной собственности города. Что касается территории возле озера со стороны развалин бывшего завода «Металлист», то сейчас, по словам мэра, город судится с владельцем.
Напомним, что в каденцию Нели Штепы территорию отдали в пользование одному из славянских предпринимателей сроком на 49 лет. Ожидалось, что здесь появится благоустроенная зона с кафе, площадками и оборудованной набережной. Однако, как видим, этого не произошло. Градоначальник пообещал, что если позитивно решить ситуацию не удастся, городская казна возьмет благоустройство на себя. Но - в следующем году.
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Комментарии к статье «Проблемы видим, но денег не хватает»
Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 15 мая. «Вопрос упирается в платежеспособность, а не в то, что мы не видим проблем», - так можно кратко охарактеризовать реакцию мэра на наличие болевых точек в коммунальной жизни города.