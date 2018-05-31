Проблемы видим, но денег не хватает

Очередная пресс-конференция городского головы Славянска Вадима Ляха состоялась 15 мая. «Вопрос упирается в платежеспособность, а не в то, что мы не видим проблем», - так можно кратко охарактеризовать реакцию мэра на наличие болевых точек в коммунальной жизни города.

Город отсудил у подрядчиков 100 тысяч за общежития

Городские власти выиграли суд первой инстанции у подрядной организации, которая занималась ремонтом общежитий для переселенцев на ул. Светлодарской и ул. Вокзальной. Пока решение Фемиды коснулось лишь одного здания, по которому фирму «Луч» обязали вернуть деньги в размере 96 тыс. грн. Отметим, что всего за два проекта подрядчики успели освоить 1 млн грн.

Мэр надеется, что положительное решение последует и по второму общежитию. В его отношении суд должен состояться в середине лета.

- Мы пригласили харьковскую фирму, которая проведет независимый аудит работы подрядной организации. Уверены, что ее заключение сыграет свою роль в решение суда, - говорит градоначальник.

Придется ли возвращать деньги, выделенные на реконструкцию зданий Евросоюзу, мэр пока не знает.

- Проект закрыт. Если ЕС захочет вернуть средства - они все лежат на наших счетах, за исключением миллиона, который был освоен. Правда, они лежат в гривнях, и как покрывать разницу в курсе - непонятно, - говорит Вадим Лях.

Озеро Шелковичное благоустроят, но не откроют для обзора

Даже если реконструкция цветочного рынка не откроет вид на Шелковичное озеро, мэр все равно останется доволен ее проведением. Об этом Вадим Лях заявил на пресс-конференции.

- Предприниматель в сегодняшнее непростое время решил что-то делать. Это двигает экономику города. Кроме того, взял на себя обязательства по благоустройству набережной. Я ему за это благодарен. Тем более, проход к озеру будет, - говорит градоначальник.

Также мэр пообещал убрать незаконный МАФ и кафе под навесом с клумбы, расположенной возле цветочного рынка, которая находится в коммунальной собственности города. Что касается территории возле озера со стороны развалин бывшего завода «Металлист», то сейчас, по словам мэра, город судится с владельцем.

Напомним, что в каденцию Нели Штепы территорию отдали в пользование одному из славянских предпринимателей сроком на 49 лет. Ожидалось, что здесь появится благоустроенная зона с кафе, площадками и оборудованной набережной. Однако, как видим, этого не произошло. Градоначальник пообещал, что если позитивно решить ситуацию не удастся, городская казна возьмет благоустройство на себя. Но - в следующем году.