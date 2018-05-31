Мэр Славянска выбрал новых заместителей

В руководящем составе исполкома ожидаются кадровые изменения. На очередную сессию городского совета, пленарное заседание которой назначено на 23 мая, вынесены проекты решений об увольнении двух заместителей городского головы и назначении на эти посты новых руководителей.

Их кандидатуры были представлены на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка 11 мая.

Заместителем по вопросам инвестиционной политики и внешнеэкономических связей городской голова Вадим Лях хочет видеть Андрея Рубана, который сейчас возглавляет управление по вопросам экономики и инвестиций. Кроме того, в сферу ответственности профильного зама входят вопросы туризма и курортной сферы, экологии и земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства, молодежи и спорта, а также взаимодействия с правоохранительными органами.

Выступая перед депутатами, Андрей Рубан отметил, что приоритетными направлениями работы в новой должности видит восстановление Славкурорта и промышленного производства города. В частности, рассматривается возможность выпуска кальцинированной соды, которая будет востребована в качестве сырья для дружковского стекольного завода.

На пост заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства идет Андрей Секлецов, который около полугода назад был назначен на должность начальника УЖКХ. Помимо жилищной сферы, он будет курировать вопросы дорожного хозяйства, коммунальной собственности, транспорта и связи, строительства и реконструкции, учета и распределения жилья.

По итогам голосования кандидатуру Рубана комиссия утвердила, а Секлецова – нет. Для принятия решения не хватило голосов – воздержались депутаты от фракции «Самопомощь». Впрочем, решение комиссии является лишь промежуточным – окончательное будет приниматься на пленарном заседании горсовета.

Добавим, что в настоящее время в суде рассматривается дело о законности назначения Андрея Секлецова на должность начальника УЖКХ. Инициатором разбирательства выступил Олег Власов, который был его соперником на первом конкурсном отборе.

Дмитрий Сиваш и Дмитрий Диденко, места которых займут Рубан и Секлецов, решили покинуть свои посты по собственному желанию. Они уходят с занимаемых должностей 31 мая.