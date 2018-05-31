 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Стройки века и Славянска

Мэр Славянска выбрал новых заместителей

Антон Скворцов
17 мая 2018 Просмотров: 312 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Кандидатура Андрея Рубана предложена мэром на пост заместителя по вопросам экономической и инвестиционной деятельности.
  • Андрея Секлецова Вадим Лях хочет видеть заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В руководящем составе исполкома ожидаются кадровые изменения. На очередную сессию городского совета, пленарное заседание которой назначено на 23 мая, вынесены проекты решений об увольнении двух заместителей городского головы и назначении на эти посты новых руководителей.

Их кандидатуры были представлены на заседании постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка 11 мая. 

Заместителем по вопросам инвестиционной политики и внешнеэкономических связей городской голова Вадим Лях хочет видеть Андрея Рубана, который сейчас возглавляет управление по вопросам экономики и инвестиций. Кроме того, в сферу ответственности профильного зама входят вопросы туризма и курортной сферы, экологии и земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства, молодежи и спорта, а также взаимодействия с правоохранительными органами. 

Выступая перед депутатами, Андрей Рубан отметил, что приоритетными направлениями работы в новой должности видит восстановление Славкурорта и промышленного производства города. В частности, рассматривается возможность выпуска кальцинированной соды, которая будет востребована в качестве сырья для дружковского стекольного завода.   

На пост заместителя по вопросам жилищно-коммунального хозяйства идет Андрей Секлецов, который около полугода назад был назначен на должность начальника УЖКХ. Помимо жилищной сферы, он будет курировать вопросы дорожного хозяйства, коммунальной собственности, транспорта и связи, строительства и реконструкции, учета и распределения жилья. 

По итогам голосования кандидатуру Рубана комиссия утвердила, а Секлецова – нет. Для принятия решения не хватило голосов – воздержались депутаты от фракции «Самопомощь». Впрочем, решение комиссии является лишь промежуточным – окончательное будет приниматься на пленарном заседании горсовета. 

Добавим, что в настоящее время в суде рассматривается дело о законности назначения Андрея Секлецова на должность начальника УЖКХ. Инициатором разбирательства выступил Олег Власов, который был его соперником на первом конкурсном отборе. 

Дмитрий Сиваш и Дмитрий Диденко, места которых займут Рубан и Секлецов, решили покинуть свои посты по собственному желанию. Они уходят с занимаемых должностей 31 мая.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

31 мая 2018

Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»

Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска

О новом порядке подготовки осужденных к освобождению

Ребенок погиб под колесами маршрутки

На блокпосту нашли машину-«призрак»

Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях

«Ланос» протаранил маршрутку

Почему славянцам перестали приходить единые квитанции

Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска

Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»

Как обстоят дела с местами массового отдыха

В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%

Стройки века и Славянска

Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»

Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска

Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь

Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»

В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований

На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии

Плоди и размножай

Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8

30 мая 2018

Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко

«Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса

«Золото» самбиста Дмитрия Русских

ФК «Славянск» потерпел второе поражение

КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу

13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Ничейные кабели

29 мая 2018

В центре перевернули контейнеры

Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов

Куда переведут военных со Славкурорта

Также в разделе

Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»

— 31 мая 2018 —

О проектах реконструкции прибрежной зоны озера Вейсовое газета "ТВ плюс" писала не один раз. За несколько дней до открытия нового купального сезона журналисты снова поинтересовались судьбой реконструируемой территории.

Читать далее ⇒

Как обстоят дела с местами массового отдыха

— 31 мая 2018 —

В преддверии лета славянский исполком принял традиционное решение о приведении в надлежащее состояние городских мест массового отдыха.

Читать далее ⇒

Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска

— 31 мая 2018 —

На последней сессии Славянского горсовета депутатский корпус продлил решение прежних созывов о делегировании исполкому полномочий по управлению коммунальной собственностью. Обсуждение вопроса в зале пленарных заседаний переросло в острую полемику.

Читать далее ⇒

Ничейные кабели

— 30 мая 2018 —

Оказывается, в Славянске не так-то просто разобраться с торчащими из земли электрическими проводами.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Мэр Славянска выбрал новых заместителей»

В руководящем составе исполкома ожидаются кадровые изменения. На очередную сессию городского совета, пленарное заседание которой назначено на 23 мая, вынесены проекты решений об увольнении двух заместителей городского головы и назначении на эти посты новых руководителей.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска

О новом порядке подготовки осужденных к освобождению

Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Ребенок погиб под колесами маршрутки

На блокпосту нашли машину-«призрак»

Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему славянцам перестали приходить единые квитанции

Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска

Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Плоди и размножай

Как провожают пароходы

Драма в частях

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко

«Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса

«Золото» самбиста Дмитрия Русских

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

31 мая 2018

Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»

Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска

О новом порядке подготовки осужденных к освобождению

Ребенок погиб под колесами маршрутки

На блокпосту нашли машину-«призрак»

Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях

«Ланос» протаранил маршрутку

Почему славянцам перестали приходить единые квитанции

Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска

Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»

Как обстоят дела с местами массового отдыха

В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%

Стройки века и Славянска

Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»

Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска

Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь

Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»

В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований

На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии

Плоди и размножай

Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8

30 мая 2018

Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко

«Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса

«Золото» самбиста Дмитрия Русских

ФК «Славянск» потерпел второе поражение

КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу

13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Ничейные кабели

29 мая 2018

В центре перевернули контейнеры

Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов

Куда переведут военных со Славкурорта

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top