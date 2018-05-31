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Фотофакт

Стройки века и Славянска

Будущим замам придется пройти через общественные слушания

Светлана Вьюниченко
17 мая 2018 Просмотров: 317 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ 15 мая Вадим Лях сообщил, что принял решение о проведении общественных слушаний относительно кандидатур новых заместителей. По его словам, такое требование выдвинул  общественный совет.

Поскольку для этого понадобится некоторое время, вопрос об их назначении на ближайшее пленарное заседание вынесен не будет. Вероятнее всего, его рассмотрят на следующей сессии. 

«Мы уже проиграли общественникам несколько судов. Может быть, мне лучше два месяца провести без замов, чем опять вступать в новые судебные разбирательства», - рассуждает градоначальник.  

В действиях общественного совета Вадим Лях не видит конструктива – по его мнению, организация делает упор исключительно на формальностях. Он говорит, что был готов предоставить кандидатам возможность выступить на заседании общественного совета 17 мая, однако не услышал от председателя совета Андрея Федорченко однозначного ответа, намерен ли тот вступать в судебную тяжбу в случае несоблюдения установленных сроков. При этом Вадим Лях подчеркнул, что мнение общественности носит исключительно рекомендательный характер и на его выбор никак не повлияет.

В то же время, вопрос об увольнении Дмитрия Сиваша и Дмитрия Диденко останется в повестке дня пленарного заседания, и вероятнее всего, будет решен положительно. Между тем, экс-замы останутся в составе исполкома до тех пор, пока на их место не придут новые. 

«Рубан и Секлецов - воспитанники другой школы. Один работал в Киеве, второй - в других местах (в Крыму - прим. ред.) Я надеюсь, они внесут свежую струю и ускорят продвижение вопросов», - говорит Вадим Лях.

Мэр также поблагодарил своих заместителей Дмитрия Сиваша и Дмитрия Диденко за работу. Он высказал надежду, что они найдут себе применение в любом месте из-за кадрового голода.

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Комментарии к статье «Будущим замам придется пройти через общественные слушания»

На заседании депутатской комиссии по вопросам ЖКХ 15 мая Вадим Лях сообщил, что принял решение о проведении общественных слушаний относительно кандидатур новых заместителей. По его словам, такое требование выдвинул  общественный совет.

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