Мэру принесли сухари

Несколько человек, среди которых были как молодежь, так и люди преклонного возраста, вошли в большой зал прямо посреди заседания и поинтересовались, куда можно положить сухари. После чего проследовали к президиуму и начали выкладывать приношения на стол, попутно снимая происходящее на камеры. Препятствовать им никто не стал. Все заняло не более пяти минут и обошлось без эксцессов.

Очевидно, перфоманс стал воплощением идеи Василия Хоменко, который на предыдущем совещании предложил организовать сбор сухарей для себя и Вадима Ляха и определить таким образом степень общественной поддержки каждого. В этот раз Хоменко среди визитеров не было.