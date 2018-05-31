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Фотофакт

Стройки века и Славянска

Из-за чего в городе перебои с водой
17 мая 2018 Просмотров: 357 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В последнее время в ряде районов наблюдались перебои с водоснабжением. Где-то вода подавалась в меньшем объеме, чем обычно, где-то отсутствовала совсем.

Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко объяснил ситуацию ежегодным плановым хлорированием Северных резервуаров. Им, начиная с 14 мая, занималась «Компания «Вода Донбасса». В связи с этим была ограничена работа водоводов №№1-6, которые обеспечивают водоснабжение микрорайонов Артема, Лесного, Северного, Целинного, части центральных районов (улицы Шевченко, Ярослава Мудрого), Железнодорожного, района БЗС, Восточного и Славкурорта. 

В свою очередь, плановой промывкой резервуаров фильтровальной станции решил заняться и «Славгорводоканал». Из-за этого была временно ограничена подача воды в пос. Мирный, Железнодорожный, частично в мкр-ны Северный, Артема, Лесной и так называемую Монголию. 

Водоканал обращает внимание, что после хлорирования водопроводных сетей некоторое время в воде может наблюдаться повышенное содержание хлора. В связи с этим воду перед употреблением рекомендуется отстаивать не менее 5 часов, а затем кипятить. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • За прошедшую неделю силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» устранены 37 порывов и утечек на водопроводных сетях и 44 канализационных засора. 
  • Среднесуточный объем водоснабжения города составил 27,2 тысячи кубометров в сутки. От КП «Компания «Вода Донбасса» Славянск получал 21,4 тысячи кубометров, от фильтровальной станции – 5,8 тысячи. 
  • В отчетном периоде крышками накрыты 10 водопроводных и канализационных колодцев. Всего с начала года отремонтированы 78 люков. 
  • Работники «Славгорводоканала» отключили воду 8 абонентам микрорайона Северный и улицы Колонтаевской, чей суммарный долг составил 22,5 тысячи гривен. Еще 8 жителей избежали этой участи, погасив часть задолженности в размере 8,7 тысячи гривен на месте. Администрация предприятия напоминает, что самовольное подключение к системе водоснабжения чревато крупным штрафом.    
  • По данным ГСЧС, на территории города произошло 6 пожаров. Жертв и пострадавших нет. 
  • По данным Славянского лабораторного центра, за неделю в городе зафиксированы 3 случая кори, 12 случаев укусов клещами и 49 случаев ветряной оспы.

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Комментарии к статье «Из-за чего в городе перебои с водой»

В последнее время в ряде районов наблюдались перебои с водоснабжением. Где-то вода подавалась в меньшем объеме, чем обычно, где-то отсутствовала совсем.

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