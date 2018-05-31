Из-за чего в городе перебои с водой

В последнее время в ряде районов наблюдались перебои с водоснабжением. Где-то вода подавалась в меньшем объеме, чем обычно, где-то отсутствовала совсем.

Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко объяснил ситуацию ежегодным плановым хлорированием Северных резервуаров. Им, начиная с 14 мая, занималась «Компания «Вода Донбасса». В связи с этим была ограничена работа водоводов №№1-6, которые обеспечивают водоснабжение микрорайонов Артема, Лесного, Северного, Целинного, части центральных районов (улицы Шевченко, Ярослава Мудрого), Железнодорожного, района БЗС, Восточного и Славкурорта.

В свою очередь, плановой промывкой резервуаров фильтровальной станции решил заняться и «Славгорводоканал». Из-за этого была временно ограничена подача воды в пос. Мирный, Железнодорожный, частично в мкр-ны Северный, Артема, Лесной и так называемую Монголию.

Водоканал обращает внимание, что после хлорирования водопроводных сетей некоторое время в воде может наблюдаться повышенное содержание хлора. В связи с этим воду перед употреблением рекомендуется отстаивать не менее 5 часов, а затем кипятить.

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