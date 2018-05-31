С претензиями к дорожникам – в прокуратуру

С началом дорожно-строительных работ у главы общественной организации «Другий фронт» Евгения Недосеки сразу же появились претензии к их качеству. Без замечаний активиста в адрес подрядчиков не обходится ни одно аппаратное совещание.

В этот раз критика звучала в адрес ремонта улиц Мира и Шевченко. По поводу первой у активиста возникли претензии к технологии укладки асфальтобетона, во втором случае, по его мнению, рабочие неправильно монтируют решетки ливнеприемных колодцев.

Комментируя сказанное, городской голова Вадим Лях объяснил, что работы на улице Шевченко ведутся согласно проекту, а их качество контролируется специалистами технического надзора. По его словам, если у активиста имеются факты, свидетельствующие о нарушениях, он имеет полное право обратиться с заявлением в правоохранительные органы. «Давайте подавать вместе в прокуратуру, если считаете, что там есть нарушения», - подытожил он.