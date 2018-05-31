Остановку «Вокзальная» переименуют

Заявитель объяснил, что его инициатива вызвана недоразумениями, которые частенько происходят с иногородними пассажирами городского общественного транспорта. По его словам, название «Вокзальная» ассоциируется у них с прибытием на железнодорожный вокзал, тогда как тот находится на следующей, конечной, остановке. Казусы стали возникать после того, как остановка сменила название с «Улицы Свердлова» вместе с переименованием самой улицы.

Андрей Гребнев предложил назвать остановку именем одного из объектов, которые находятся в непосредственной близости от нее – например «Центр культуры» (имеется в виду бывший ДК железнодорожников). Впрочем, в отдел транспорта поступали и другие варианты, например «Спортшкола» (как привязка к городской КДЮСШ). В итоге депутаты решили, что первый вариант более приемлем, поскольку Центр культуры и окружающей среды, во-первых, виден с дороги, а во-вторых, более посещаем гостями города.

Теперь новое название остановки предстоит утвердить исполнительному комитету.