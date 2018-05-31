В Славянске реорганизовывают интернат

|17 мая 2018
|Просмотров: 543
|
Учебное заведение, известное в Славянске как школа-интернат №1, с нового учебного года превратится в обычную общеобразовательную школу. По просьбе педагогического коллектива ей присвоят №14. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.
«Интернат закрывают», «в интернат переводят 13-ю школу, потому что ее здание продали» - эти и подобные слухи будоражат Славянск не первый месяц. Посчитав, что не бывает дыма без огня, мы обратились в отдел образования.
Как выяснилось, о закрытии школы-интерната речь не идет. Однако его реорганизация неизбежна, поскольку она регламентирована изменениями в законодательстве страны и Стратегией развития среднего образования.
На сегодняшний день интернат посещают 280 детей. Среди них нет сирот или лиц, оставшихся без попечения взрослых. Более того, по словам Марины Хохловой, на данном этапе никто из воспитанников школы-интерната не остается в нем на ночь.
- Государственная концепция такова, что к 2020 году все интернатные учреждения в стране будут закрыты. Поэтому принимать меры нужно уже сейчас, - объясняет замначальника гороо.
Ранее для приема ребенка в интернат родителям или опекунам достаточно было просто написать заявление на имя директора. По новому закону о среднем образовании, который вступит в силу с 1 сентября, теперь для посещения интерната должны быть веские основания.
- Это может быть, например, длительная болезнь родителей или опекунов. Обычной малообеспеченности уже не достаточно. Более того, в каждом конкретном случае решение будет принимать социально-педагогическая комиссия при исполкоме, - объясняет Марина Хохлова.
Если среди сегодняшних или будущих воспитанников наберется достаточное количество таких детей, в школе откроют интернатное отделение. Но это все равно будет обычная общеобразовательная школа, объясняет чиновница.
- Сейчас все родители, которые приносят заявление о приеме ребенка в первый класс школы-интерната №41 должны понимать, что они попадут просто в школу, - добавляет она.
ООШ №14, в которую реорганизуют учебное заведение, будет девятилеткой. Такое решение гороо сочло наиболее продуктивным. По словам Марины Хохловой, сейчас здесь нет 11 класса, а в 10-м насчитывается всего 15 человек. Им в новом учебном году помогут перевестись в другие ООШ Славянска - в зависимости от места проживания.
Реорганизация неизбежно повлечет за собой еще одну проблему - сокращение кадров. И если среди педагогов оно пока не предвидится, то представители администрации и воспитатели могут остаться «за бортом».
- Сейчас в интернате работают 19 воспитателей, причем есть среди них и ночные. Хотя, повторюсь, воспитанники на ночь не остаются. Кто-то будет переведен в группы продленного дня, кто-то отправится на заслуженный отдых. Но есть и такие, которых трудоустроить в новой школе не удастся, - констатирует Марина Хохлова. - Люди это понимаю и потому выражают претензии.
Что касается помещений, им найдется новое применение. Так админкорпус городские власти намерены превратить в инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями. Подразумевается, что здесь будут проводить коррекционные занятия и уроки лечебной физкультуры с особыми детками со всего города. При этом, по новой педагогической концепции, учиться они будут по возможности в общеобразовательных школах.
Есть в отдаленных планах и превращение бывшего интерната в УВК. В будущем, если возникнет необходимость, на базе ООШ №14 могут открыть дошкольные группы. Но пока, говорят чиновники, нужно разобраться в текущей ситуации.
- В районе ЦНИЛа, где расположен интернат, не хватает школы. В целом в городе наблюдается проблема - младшие классы переполнены. Это ненормально, что в первый класс ребенка записывают за год вперед. Поэтому расположение здесь ООШ №14 - здравая и продуктивная идея, - говорит Марина Хохлова.
Проектная мощность интерната, а следовательно и школы - 300 учеников. Такие небольшие учебные заведения в Славянске уже имеются. Например, в УВК №1 в мкр-не Семеновка учатся 94 ребенка, в ООШ №7 на Восточном - 108 человек, в ООШ №20 на Машмете - 208. Даже 19-я школа, расположенная в густонаселенном Железнодорожном мкр-не, насчитывает всего 242 ученика. Поэтому, говорят чиновники, «малогабаритность» школы не должна стать препятствием к ее открытию. Стоит добавить, что летом вопрос будет вынесен на общественные слушания - в соответствии с законодательством.
Остается добавить, что о размещении в здании интерната ООШ №13 речь не идет.
- В 13-й школе учатся более 700 детей. Интернат максимально рассчитан на 300. Они тут не поместятся даже в две смены, - говорит Марина Хохлова.
По ее словам, подтвержденным мэром Славянска Вадимом Ляхом, сейчас в опорной школе активно идут внутренние работы. Уже заменены окна. К монтажу крыши подрядчики обещают приступить в июне.
И мэр, и сотрудники гороо верят, что в отремонтированную ООШ №13 дети зайдут 1 сентября. Но если работы затянутся до 31 октября, как прописано в договорных обязательствах, подождать открытия родной школы ученикам придется в ООШ №17, где они занимаются и сейчас.
31 мая 2018
• Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»
• Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска
• О новом порядке подготовки осужденных к освобождению
• Ребенок погиб под колесами маршрутки
• На блокпосту нашли машину-«призрак»
• Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях
• «Ланос» протаранил маршрутку
• Почему славянцам перестали приходить единые квитанции
• Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска
• Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»
• Как обстоят дела с местами массового отдыха
• В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%
• Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»
• Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска
• Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь
• Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»
• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
• На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии
• Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8
30 мая 2018
• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
29 мая 2018
• В центре перевернули контейнеры
• Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов
— 31 мая 2018 —
О проектах реконструкции прибрежной зоны озера Вейсовое газета "ТВ плюс" писала не один раз. За несколько дней до открытия нового купального сезона журналисты снова поинтересовались судьбой реконструируемой территории.
— 31 мая 2018 —
В преддверии лета славянский исполком принял традиционное решение о приведении в надлежащее состояние городских мест массового отдыха.
— 31 мая 2018 —
На последней сессии Славянского горсовета депутатский корпус продлил решение прежних созывов о делегировании исполкому полномочий по управлению коммунальной собственностью. Обсуждение вопроса в зале пленарных заседаний переросло в острую полемику.
— 30 мая 2018 —
Оказывается, в Славянске не так-то просто разобраться с торчащими из земли электрическими проводами.
Приветствую, гость! Вход
31 мая 2018
• Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»
• Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска
• О новом порядке подготовки осужденных к освобождению
• Ребенок погиб под колесами маршрутки
• На блокпосту нашли машину-«призрак»
• Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях
• «Ланос» протаранил маршрутку
• Почему славянцам перестали приходить единые квитанции
• Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска
• Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»
• Как обстоят дела с местами массового отдыха
• В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%
• Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»
• Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска
• Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь
• Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»
• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
• На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии
• Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8
30 мая 2018
• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
29 мая 2018
• В центре перевернули контейнеры
• Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске реорганизовывают интернат»
Учебное заведение, известное в Славянске как школа-интернат №1, с нового учебного года превратится в обычную общеобразовательную школу. По просьбе педагогического коллектива ей присвоят №14. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.