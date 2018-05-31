В Славянске реорганизовывают интернат

Учебное заведение, известное в Славянске как школа-интернат №1, с нового учебного года превратится в обычную общеобразовательную школу. По просьбе педагогического коллектива ей присвоят №14. Об этом рассказала заместитель начальника гороо Марина Хохлова.

«Интернат закрывают», «в интернат переводят 13-ю школу, потому что ее здание продали» - эти и подобные слухи будоражат Славянск не первый месяц. Посчитав, что не бывает дыма без огня, мы обратились в отдел образования.

От интерната №1 к школе №14

Как выяснилось, о закрытии школы-интерната речь не идет. Однако его реорганизация неизбежна, поскольку она регламентирована изменениями в законодательстве страны и Стратегией развития среднего образования.

На сегодняшний день интернат посещают 280 детей. Среди них нет сирот или лиц, оставшихся без попечения взрослых. Более того, по словам Марины Хохловой, на данном этапе никто из воспитанников школы-интерната не остается в нем на ночь.

- Государственная концепция такова, что к 2020 году все интернатные учреждения в стране будут закрыты. Поэтому принимать меры нужно уже сейчас, - объясняет замначальника гороо.

Ранее для приема ребенка в интернат родителям или опекунам достаточно было просто написать заявление на имя директора. По новому закону о среднем образовании, который вступит в силу с 1 сентября, теперь для посещения интерната должны быть веские основания.

- Это может быть, например, длительная болезнь родителей или опекунов. Обычной малообеспеченности уже не достаточно. Более того, в каждом конкретном случае решение будет принимать социально-педагогическая комиссия при исполкоме, - объясняет Марина Хохлова.

Если среди сегодняшних или будущих воспитанников наберется достаточное количество таких детей, в школе откроют интернатное отделение. Но это все равно будет обычная общеобразовательная школа, объясняет чиновница.

- Сейчас все родители, которые приносят заявление о приеме ребенка в первый класс школы-интерната №41 должны понимать, что они попадут просто в школу, - добавляет она.

ООШ №14, в которую реорганизуют учебное заведение, будет девятилеткой. Такое решение гороо сочло наиболее продуктивным. По словам Марины Хохловой, сейчас здесь нет 11 класса, а в 10-м насчитывается всего 15 человек. Им в новом учебном году помогут перевестись в другие ООШ Славянска - в зависимости от места проживания.

Помещениям найдут применение, а сотрудникам - не всем

Реорганизация неизбежно повлечет за собой еще одну проблему - сокращение кадров. И если среди педагогов оно пока не предвидится, то представители администрации и воспитатели могут остаться «за бортом».

- Сейчас в интернате работают 19 воспитателей, причем есть среди них и ночные. Хотя, повторюсь, воспитанники на ночь не остаются. Кто-то будет переведен в группы продленного дня, кто-то отправится на заслуженный отдых. Но есть и такие, которых трудоустроить в новой школе не удастся, - констатирует Марина Хохлова. - Люди это понимаю и потому выражают претензии.

Что касается помещений, им найдется новое применение. Так админкорпус городские власти намерены превратить в инклюзивно-ресурсный центр для детей с особыми потребностями. Подразумевается, что здесь будут проводить коррекционные занятия и уроки лечебной физкультуры с особыми детками со всего города. При этом, по новой педагогической концепции, учиться они будут по возможности в общеобразовательных школах.

В перспективе - возможно УВК

Есть в отдаленных планах и превращение бывшего интерната в УВК. В будущем, если возникнет необходимость, на базе ООШ №14 могут открыть дошкольные группы. Но пока, говорят чиновники, нужно разобраться в текущей ситуации.

- В районе ЦНИЛа, где расположен интернат, не хватает школы. В целом в городе наблюдается проблема - младшие классы переполнены. Это ненормально, что в первый класс ребенка записывают за год вперед. Поэтому расположение здесь ООШ №14 - здравая и продуктивная идея, - говорит Марина Хохлова.

Проектная мощность интерната, а следовательно и школы - 300 учеников. Такие небольшие учебные заведения в Славянске уже имеются. Например, в УВК №1 в мкр-не Семеновка учатся 94 ребенка, в ООШ №7 на Восточном - 108 человек, в ООШ №20 на Машмете - 208. Даже 19-я школа, расположенная в густонаселенном Железнодорожном мкр-не, насчитывает всего 242 ученика. Поэтому, говорят чиновники, «малогабаритность» школы не должна стать препятствием к ее открытию. Стоит добавить, что летом вопрос будет вынесен на общественные слушания - в соответствии с законодательством.

ООШ №13 в интернате не будет

Остается добавить, что о размещении в здании интерната ООШ №13 речь не идет.

- В 13-й школе учатся более 700 детей. Интернат максимально рассчитан на 300. Они тут не поместятся даже в две смены, - говорит Марина Хохлова.

По ее словам, подтвержденным мэром Славянска Вадимом Ляхом, сейчас в опорной школе активно идут внутренние работы. Уже заменены окна. К монтажу крыши подрядчики обещают приступить в июне.

И мэр, и сотрудники гороо верят, что в отремонтированную ООШ №13 дети зайдут 1 сентября. Но если работы затянутся до 31 октября, как прописано в договорных обязательствах, подождать открытия родной школы ученикам придется в ООШ №17, где они занимаются и сейчас.