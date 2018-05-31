Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года

Немногим более двух лет прошло с момента внедрения в Славянске формата электронных петиций. Журналисты "ТВ плюс" поинтересовались, насколько эффективным и востребованным оказался этот проект.

Общая статистика

Самая первая петиция на сайте горсовета появилась 28 февраля 2016-го. Начиная с этого дня и по 15 мая года нынешнего, славянцы зарегистрировали 267 обращений. 34 из них, набрав 250 голосов, получили ответы, в разной степени устроившие авторов и поддержавших их земляков. С начала 2018 года зарегистрировано уже 40 петиций, 10 из которых по истечении срока голосования - 90 дней - помещены в архив. По 28-ми продолжается сбор подписей, 2 петиции попали на рассмотрение органам власти.

Одна из них касается возможности обеспечивать аптеки вакциной АКДС неиндийского производства за счет родителей ребенка.

Вторая затрагивает тему бродячих животных, называет стерилизацию полумерой и содержит предложение матери двоих детей применять "гуманные" методы усыпления. Примечательно, что 4 мая петицию с практически аналогичным текстом зарегистрировал еще один горожанин, отец двоих детей. (Фамилии разные). Можно предположить, что такое обращение стало реакцией на петицию от 2 мая, автор которой, напротив, ратует за современные методы регулирования популяции.

Площадка для распрей или платформа обсуждения

Как показывает приведенный выше пример, система электронных петиций иногда используется славянцами в качестве инструмента информационного противостояния. Эта функция побочная, но в ряде случаев она заметно доминирует. Особенно, если в теме звучит политика.

Иллюстрирует это явление пакет петиций о смене надписи на новом троллейбусе. 27 апреля появился призыв вместо "Слов'янськ - Наш край" написать на нем "Слов'янськ - Україна", а уже 2 мая автор другой петиции предлагает вариант "Слов'янськ - Україна - Наш край". Оба варианта набирают сейчас подписи.

Продолжая транспортную тему, отметим, что идет сбор голосов за предложение попросить у облгосадминистрации денег на покупку новых троллейбусов и за требование создать в Славянске парк коммунального пассажирского транспорта.

Кроме того, для улучшения транспортной сферы славянцы предлагают оборудовать остановки электронными табличками, показывающими номер и время прибытия автобусов; разработать карту маршрутов и графика движения по городу пассажирского транспорта и разместить ее в салонах, на остановках, на сайте горсовета; организовать одностороннее движение вокруг центрального рынка; отремонтировать улицы Смольную, Аэродромную, Торговую, Вокзальную и перекресток улиц Мира и Одесской. Отметим, что последний объект сейчас как раз ремонтируется.

Благоустройство и его аспекты

Признаки общественного противостояния прослеживаются и в разделе "Благоустройство". Как пример - петиция о защите зеленой зоны на ул. Шевченко, где представители протестантской церкви хотят построить образовательный центр, или предложение перенести в центральный парк мемориал Чернобыльской славы. Стоит добавить, что большинство таких петиций активно комментируются в социальных сетях, втягивая в обсуждение достаточно много пользователей - гораздо больше реально проголосовавших за петицию граждан.

В то же время львиная доля обращений касается все же чисто технических вопросов: освещение улицы Волжской, нанесение "зебры" и установка дорожного знака на ул. Я. Мудрого, строительство детской площадки. В последней категории подписи собирают за 4 объекта, 2 из которых расположены в пос. Былбасовка. Поскольку населенный пункт расположен на территории Славянского района, эти петиции можно расценить, как практику "стучать во все двери". Если, конечно, это не отзвук процессов формирования Славянской ОТГ.

Завершая блок петиций по благоустройству, укажем, что среди них также есть требование к городскому руководству выполнять закон об охране культурного наследия (в Славянске - 29 объектов) и предложение обязать мэра ежемесячно обходить один из районов города, заглядывать на чердаки и в подвалы, посещать пустующие здания, пустыри, свалки, дикорастущие заросли, фиксировать нарушения и жалобы жителей и все это транслировать в онлайн-режиме. Более благодушно звучит петиция о переносе цветочного рынка на территорию бывшего завода "Красный металлист" и обустройстве на освободившемся месте зоны отдыха и набережной.

Востребованность и эффективность

Помимо перечисленных, сейчас продолжают собирать подписи еще 4 петиции, не вошедшие в самые "наполняемые" разделы. Это просьба опубликовать список семейных врачей; приобрести контейнеры для раздельного сбора мусора и провести в городе информационную кампанию; запретить продажу алкоголя в ночное время; разместить по городу ящики для жалоб и предложений, содержание которых должны изучать председатели комитетов микрорайонов и депутаты городского совета. Динамику голосования по этим и другим обращениям можно увидеть на сайте горсовета в поле "электронные петиции". Здесь же можно поддержать ту или иную петицию.

Готовя эту публикацию мы собирались подсчитать общее количество людей, проголосовавших в рамках проекта за время его работы. Но простое арифметическое суммирование не отобразило бы корректной цифры, ведь одни и те же граждане голосовали за разные петиции. Можно лишь констатировать, что в целом нововведение оказалось востребованным и даже спустя 2 года остается довольно популярным.

Стал ли этот инструмент эффективным? В плане вовлечения горожан в сферу управления Славянском - однозначно. В плоскости реального решения озвучиваемых проблем - еще, пожалуй, нет.

Допуская, что степень оперативности и эффективности работы чиновников большинство горожан не устраивает, отметим, что часть изложенных в петициях требований применительно к реалиям выглядят, мягко говоря, трудно достижимыми. Поэтому учиться пользоваться инструментами демократии нужно еще и тем, и другим.