Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак

На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам ЖКХ 15 марта была рассмотрена петиция, автор которой, Евгения Сорокина, предложила избавлять город от бездомных собак путем их физической ликвидации. Обращение было опубликовано на сайте 2 марта и за два с небольшим месяца собрало 254 подписи при 250 необходимых.

«ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ»

Автор петиции называет бродячих собак «головной болью» города и подчеркивает, что обращения в адрес властей с просьбой решить проблему направлялись много раз. «Были сотни обещаний и заверений, что проблема будет решена. Как со стороны городских властей, так и со стороны людей, называющих себя «зоозащитниками». Причем, если первые еще прилагали усилия, чтобы решить проблему, то вторые только вставляли палки в колеса, усугубляя ситуацию. А стаи собак как бегали по городу, так и бегают. Более того, невооружённым глазом видно, что численность их существенно выросла», - утверждает Сорокина. По ее словам, животные ведут себя отнюдь не дружелюбно. «Озлобленные голодом и холодом, бродячие псы несут угрозу для каждого жителя города. Особенно уязвимы дети и люди пожилого возраста», - считает она.

Автор петиции выступает категорически против стерилизации, называя ее половинчатой мерой. Ведь, по ее мнению, после этого животные не перестают быть угрозой прохожим, рыться в мусорных контейнерах, испражняться на газонах и оставаться разносчиком различных болезней.

Евгения Сорокина убеждена, что единственным эффективным способом решения проблемы является умерщвление бездомных собак. Она предлагает отлавливать животных, держать их «под стражей» 5-7 дней, в течение которых, возможно, у четвероногого найдется хозяин. В противном случае собака подлежит ликвидации «гуманным» способом, в качестве которого предлагается усыпление.

ТОЛЬКО СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Массовая поддержка обращения является красноречивым свидетельством того, что проблема бездомных животных в Славянске остается одной из кричащих, а сторонников предложенного Евгенией Сорокиной метода в городе более чем достаточно.

Между тем, петиция вызвала резкое неприятие в среде общественных организаций, которые занимаются опекой над беспризорными четвероногими. С целью заявить о своей позиции по данному вопросу зоозащитницы пришли на заседание комиссии. Автора обращения не было: по словам представительниц общественных организаций, когда ее пригласили на рассмотрение письма, она отказалась, заявив, что не имеет никакого отношения к петиции и вообще не знает, о чем идет речь. Тем не менее, обращение было рассмотрено согласно действующему порядку.

Начальник отдела экологии Лариса Соловей подчеркнула, что автор петиции пытается найти решение проблемы в рамках действующего законодательства. Между тем, ни отечественные законы, ни международные конвенции не допускают массового уничтожения животных. Регулирование численности допускается только путем стерилизации, эвтаназия же предусмотрена в отдельных случаях, оговоренных методическими рекомендациями государственного комитета ветеринарной медицины. Следовательно, петиция не соответствует ни европейским стандартам, ни украинскому законодательству.

Также она сообщила, что проблемой бездомных животных уже озаботилось руководство Донецкой областной госадминистрации. Департамент экологии и природных ресурсов разрабатывает специальную программу, в рамках которой каждый город может получить оборудование для стерилизационного центра стоимостью порядка миллиона гривен. Главным условием является наличие юридического лица, которое примет оборудование на свой баланс и затем будет заниматься его эксплуатацией.

По словам Ларисы Соловей, в качестве такового рассматривается Региональный ландшафтный парк «Славянской курорт». Правда, покупку оборудования область готова профинансировать только в следующем году.

В свою очередь, зоозащитницы настаивают, что центр стерилизации должен находиться не на выселках, а в пределах городской черты. Как известно, городские власти не против и готовы отдать под него помещение бывшего детприемника-распределителя на улице Ярослава Мудрого, 100. Начальник УЖКХ Андрей Секлецов рассказал, что этот вопрос сейчас решается: в день заседания в Славянске побывал заместитель начальника областного УМВД. Целью визита было обследование помещения и определение его дальнейшей судьбы. Если правоохранительная структура решит избавиться от принадлежащего ей объекта, город охотно примет его в коммунальную собственность. Пока не наступит определенность, остается лишь ждать.

В итоге стороны пришли к мнению, что предложенный автором петиции метод борьбы с бездомными животными неприемлем, и рекомендовать его к рассмотрению городскому совету не стоит.