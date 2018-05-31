Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак

|17 мая 2018
|Просмотров: 431
|
На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам ЖКХ 15 марта была рассмотрена петиция, автор которой, Евгения Сорокина, предложила избавлять город от бездомных собак путем их физической ликвидации. Обращение было опубликовано на сайте 2 марта и за два с небольшим месяца собрало 254 подписи при 250 необходимых.
Автор петиции называет бродячих собак «головной болью» города и подчеркивает, что обращения в адрес властей с просьбой решить проблему направлялись много раз. «Были сотни обещаний и заверений, что проблема будет решена. Как со стороны городских властей, так и со стороны людей, называющих себя «зоозащитниками». Причем, если первые еще прилагали усилия, чтобы решить проблему, то вторые только вставляли палки в колеса, усугубляя ситуацию. А стаи собак как бегали по городу, так и бегают. Более того, невооружённым глазом видно, что численность их существенно выросла», - утверждает Сорокина. По ее словам, животные ведут себя отнюдь не дружелюбно. «Озлобленные голодом и холодом, бродячие псы несут угрозу для каждого жителя города. Особенно уязвимы дети и люди пожилого возраста», - считает она.
Автор петиции выступает категорически против стерилизации, называя ее половинчатой мерой. Ведь, по ее мнению, после этого животные не перестают быть угрозой прохожим, рыться в мусорных контейнерах, испражняться на газонах и оставаться разносчиком различных болезней.
Евгения Сорокина убеждена, что единственным эффективным способом решения проблемы является умерщвление бездомных собак. Она предлагает отлавливать животных, держать их «под стражей» 5-7 дней, в течение которых, возможно, у четвероногого найдется хозяин. В противном случае собака подлежит ликвидации «гуманным» способом, в качестве которого предлагается усыпление.
Массовая поддержка обращения является красноречивым свидетельством того, что проблема бездомных животных в Славянске остается одной из кричащих, а сторонников предложенного Евгенией Сорокиной метода в городе более чем достаточно.
Между тем, петиция вызвала резкое неприятие в среде общественных организаций, которые занимаются опекой над беспризорными четвероногими. С целью заявить о своей позиции по данному вопросу зоозащитницы пришли на заседание комиссии. Автора обращения не было: по словам представительниц общественных организаций, когда ее пригласили на рассмотрение письма, она отказалась, заявив, что не имеет никакого отношения к петиции и вообще не знает, о чем идет речь. Тем не менее, обращение было рассмотрено согласно действующему порядку.
Начальник отдела экологии Лариса Соловей подчеркнула, что автор петиции пытается найти решение проблемы в рамках действующего законодательства. Между тем, ни отечественные законы, ни международные конвенции не допускают массового уничтожения животных. Регулирование численности допускается только путем стерилизации, эвтаназия же предусмотрена в отдельных случаях, оговоренных методическими рекомендациями государственного комитета ветеринарной медицины. Следовательно, петиция не соответствует ни европейским стандартам, ни украинскому законодательству.
Также она сообщила, что проблемой бездомных животных уже озаботилось руководство Донецкой областной госадминистрации. Департамент экологии и природных ресурсов разрабатывает специальную программу, в рамках которой каждый город может получить оборудование для стерилизационного центра стоимостью порядка миллиона гривен. Главным условием является наличие юридического лица, которое примет оборудование на свой баланс и затем будет заниматься его эксплуатацией.
По словам Ларисы Соловей, в качестве такового рассматривается Региональный ландшафтный парк «Славянской курорт». Правда, покупку оборудования область готова профинансировать только в следующем году.
В свою очередь, зоозащитницы настаивают, что центр стерилизации должен находиться не на выселках, а в пределах городской черты. Как известно, городские власти не против и готовы отдать под него помещение бывшего детприемника-распределителя на улице Ярослава Мудрого, 100. Начальник УЖКХ Андрей Секлецов рассказал, что этот вопрос сейчас решается: в день заседания в Славянске побывал заместитель начальника областного УМВД. Целью визита было обследование помещения и определение его дальнейшей судьбы. Если правоохранительная структура решит избавиться от принадлежащего ей объекта, город охотно примет его в коммунальную собственность. Пока не наступит определенность, остается лишь ждать.
В итоге стороны пришли к мнению, что предложенный автором петиции метод борьбы с бездомными животными неприемлем, и рекомендовать его к рассмотрению городскому совету не стоит.
31 мая 2018
• Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»
• Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска
• О новом порядке подготовки осужденных к освобождению
• Ребенок погиб под колесами маршрутки
• На блокпосту нашли машину-«призрак»
• Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях
• «Ланос» протаранил маршрутку
• Почему славянцам перестали приходить единые квитанции
• Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска
• Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»
• Как обстоят дела с местами массового отдыха
• В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%
• Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»
• Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска
• Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь
• Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»
• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
• На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии
• Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8
30 мая 2018
• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
29 мая 2018
• В центре перевернули контейнеры
• Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов
— 31 мая 2018 —
О проектах реконструкции прибрежной зоны озера Вейсовое газета "ТВ плюс" писала не один раз. За несколько дней до открытия нового купального сезона журналисты снова поинтересовались судьбой реконструируемой территории.
— 31 мая 2018 —
В преддверии лета славянский исполком принял традиционное решение о приведении в надлежащее состояние городских мест массового отдыха.
— 31 мая 2018 —
На последней сессии Славянского горсовета депутатский корпус продлил решение прежних созывов о делегировании исполкому полномочий по управлению коммунальной собственностью. Обсуждение вопроса в зале пленарных заседаний переросло в острую полемику.
— 30 мая 2018 —
Оказывается, в Славянске не так-то просто разобраться с торчащими из земли электрическими проводами.
Приветствую, гость! Вход
31 мая 2018
• Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»
• Как повлиял безвиз на заграничный отдых жителей Славянска
• О новом порядке подготовки осужденных к освобождению
• Ребенок погиб под колесами маршрутки
• На блокпосту нашли машину-«призрак»
• Педофила из Славянска подозревают в 37 преступлениях
• «Ланос» протаранил маршрутку
• Почему славянцам перестали приходить единые квитанции
• Зимой субсидиями воспользовалось пол-Славянска
• Почему возник ажиотаж при получении «справок для субсидии»
• Как обстоят дела с местами массового отдыха
• В I квартале бюджет Славянска перевыполнен на 5%
• Участницы «Мини-мисс Славянск-2018»: «Как хорошо, что в городе есть конно-спортивный клуб «Аллюр»
• Исполком или горсовет: кто должен распоряжаться коммунальной собственностью Славянска
• Параллельно с ремонтом в «Шелковичном» продолжается культурная жизнь
• Славянцев приглашают на презентацию проектов «бюджета участия»
• В Славянске будут больше платить участникам спортивных соревнований
• На Соборной площади выступил академический ансамбль Нацгвардии
• Без срока давности: митинг-реквием на месте гибели Ми-8
30 мая 2018
• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
• 13-летний Дмитрий Рожанский стал чемпионом мира по пауэрлифтингу
29 мая 2018
• В центре перевернули контейнеры
• Мэр призвал газовщиков не отключать газ в домах без дымоходов
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак»
На заседании постоянной комиссии Славянского горсовета по вопросам ЖКХ 15 марта была рассмотрена петиция, автор которой, Евгения Сорокина, предложила избавлять город от бездомных собак путем их физической ликвидации. Обращение было опубликовано на сайте 2 марта и за два с небольшим месяца собрало 254 подписи при 250 необходимых.