Почему на Артема опять проблемы с водой

В начале недели на отдельных улицах микрорайона Артема вновь наблюдались перебои с подачей воды.

Как выяснилось, они были связаны с плановой промывкой и дезинфекцией накопительных резервуаров на водопроводной насосной станции №4, которая расположена на улице Парковой и обеспечивает водоснабжение Артема и Лесного.

Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко обратил внимание, что в связи с профилактическими мероприятиями вплоть до 24 мая в воде, которая подается в эти районы, будет наблюдаться повышенное содержание хлора. Перед употреблением ее рекомендуется отстаивать и кипятить.

Добавим, что на прошлой неделе среднесуточный объем водоснабжения города составил 26,3 тысячи кубометров – на 900 «кубов» меньше, чем неделей ранее. 21,6 тысячи Славянск получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 4,7 тыс. - с фильтровальной станции.

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