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Фотофакт

Стройки века и Славянска

Почему на Артема опять проблемы с водой

Антон Скворцов
22 мая 2018 Просмотров: 282 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В этот раз причиной сокращения подачи воды стала промывка накопительных резервуаров на водопроводной насосной станции №4.

В начале недели на отдельных улицах микрорайона Артема вновь наблюдались перебои с подачей воды.

Как выяснилось, они были связаны с плановой промывкой и дезинфекцией накопительных резервуаров на водопроводной насосной станции №4, которая расположена на улице Парковой и обеспечивает водоснабжение Артема и Лесного. 

Главный инженер КП «Славгорводоканал» Алексей Шурко обратил внимание, что в связи с профилактическими мероприятиями вплоть до 24 мая в воде, которая подается в эти районы, будет наблюдаться повышенное содержание хлора. Перед употреблением ее рекомендуется отстаивать и кипятить.    

Добавим, что на прошлой неделе среднесуточный объем водоснабжения города составил 26,3 тысячи кубометров – на 900 «кубов» меньше, чем неделей ранее. 21,6 тысячи Славянск получал от КП «Компания «Вода Донбасса», 4,7 тыс. - с фильтровальной станции.

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

  • В течение минувшей недели силами аварийно-восстановительных бригад КП «Славгорводоканал» устранены 36 порывов и утечек на водопроводных сетях и 32 канализационных засора. 
  • Новыми крышками накрыты 6 водопроводных и канализационных колодцев. Общее количество люков, отремонтированных с начала года, достигло 84-х.
  • На прошлой неделе абоненту, проживающему в доме №5 на ул. Донской и задолжавшему за воду 15,6 тыс. гривен, с помощью прибора «Спрут» была отключена канализация. Кроме того, было отключено водоснабжение двум абонентам в микрорайоне Восточный, чей суммарный долг составил 17,5 тыс. гривен. Трое должников избежали крайних мер, частично погасив задолженность на общую сумму почти 4 тысячи гривен.  
  • По данным ГСЧС, на территории города произошло 4 пожара. Поступила одна заявка об обнаружении взрывоопасного предмета. 
  • В связи с дорожно-ремонтными работами могут наблюдаться сбои в графиках движения троллейбусов. 
  • 29 мая в школах начнут работать пришкольные лагеря. В этом году они откроются в 21 общеобразовательном учреждении. 
  • По данным Славянского лабораторного центра, за неделю в городе зафиксированы 30 случаев ветряной оспы, 31 случай укусов клещами и 12 животными (8 - домашними). Кроме того, зафиксирован 281 случай ОРВИ, что составляет 57,7% на 100 тысяч населения и не превышает эпидемический порог.

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Комментарии к статье «Почему на Артема опять проблемы с водой»

В начале недели на отдельных улицах микрорайона Артема вновь наблюдались перебои с подачей воды.

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