Заместителей мэра назначили со скандалом

|24 мая 2018
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В ходе проведения пленарного заседания 46 сессии Славянского горсовета 23 мая городскому голове Вадиму Ляху пришлось прибегнуть к помощи полиции. Правоохранителей мэр вызывал в ответ на действия председателя общественной организации «Слов'янська січ» Василия Хоменко.
Инцидент произошел в процессе назначения новых заместителей. Вадим Лях не стал откладывать вопрос до следующей сессии, как это было анонсировано ранее, и предложил депутатам утвердить замами Андрея Рубана и Андрея Секлецова.
Когда Андрей Рубан, ответив на вопрос депутата, еще стоял на трибуне, а городской голова уже поставил проект решения о его назначении на голосование, активист вышел к столу президиума и стал давать оскорбительные характеристики обоим кандидатам, призывая депкорпус их не поддерживать. Вадим Лях в перепалку вступать не стал. Он попросил вызвать полицию и продолжил вести заседание.
Василий Хоменко пообещал оспорить решения горсовета в суде и вернулся на место в зале.
Оба кадровых решения депутаты утвердили. Таким образом, Андрей Рубан стал заместителем городского головы по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, а Андрей Секлецов – по вопросам жилкоммунхоза.
Прежние замы, уволенные с этих должностей решением сессии, без работы не остались. Дмитрий Сиваш перешел на место Андрея Рубана, возглавив инвестиционное управление, а Дмитрий Диденко вернулся в КП «Наружное освещение», где раньше работал директором. Таким образом, пока вакантной остается только должность начальника УЖКХ, которую занимал Андрей Секлецов.
Наряд полиции охраны прибыл, когда страсти уже улеглись. Убедившись, что все в порядке, бойцы ушли, не уделив виновнику событий ни малейшего внимания. Впрочем, исполком они не покинули, оставшись дежурить возле входа в зал заседаний.
Добавим, что в ходе конфликтных ситуаций с Хоменко мэру приходится вызывать полицию не первый раз: до этого подобные ситуации происходили, как минимум, дважды.
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Комментарии к статье «Заместителей мэра назначили со скандалом»
В ходе проведения пленарного заседания 46 сессии Славянского горсовета 23 мая городскому голове Вадиму Ляху пришлось прибегнуть к помощи полиции. Правоохранителей мэр вызывал в ответ на действия председателя общественной организации «Слов'янська січ» Василия Хоменко.