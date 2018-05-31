|24 мая 2018
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Сессия отменила Правила благоустройства территории Славянского городского совета, утвержденные решением №119-X-5 от 27 февраля 2007 года.
Такое решение было принято ввиду того, что регуляторный акт перестал отвечать требованиям действующего законодательства. Теперь профильным структурам необходимо разработать новые правила, которые будут учитывать веяния времени. Данная процедура, включая все согласования и утверждения, может продлиться около полугода.
В этот период вместо старых будут действовать типовые Правила благоустройства населенных пунктов, утвержденные приказом Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ №310 от 27 ноября 2017 года. По словам заммэра Андрея Секлецова, этот документ дает местным властям более широкие полномочия. В частности, контролирующие органы получают рычаги воздействия на предпринимателей в вопросе поддержания ими порядка на прилегающей территории.
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• В центре перевернули контейнеры
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Комментарии к статье «Правила благоустройства отменили. Что будет вместо них»
Сессия отменила Правила благоустройства территории Славянского городского совета, утвержденные решением №119-X-5 от 27 февраля 2007 года.