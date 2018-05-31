Страсти по стеле

|24 мая 2018
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На прошлой неделе в местном сегменте социальных сетей бурно обсуждали реконструкцию стелы с надписью «Славянск», которая находится на въезде в город со стороны Краматорска.
Причиной стал пост пастора церкви «Добрая весть» Петра Дудника, размещенный им 17 мая в фейсбуке (на фото). Он опубликовал фото с частично измененным названием города, которое читается как «Славяньк», и сопроводил его укором в адрес городских властей. «Есть хоть кто-то грамотный из руководства города? Мне стыдно. Кому и чем мне помочь, чтобы это изменить?» Заявление вызвало среди пользователей нешуточный резонанс, а один из областных телеканалов даже посвятил событию отдельный сюжет.
Не замедлили отреагировать и местные власти. На сайте Славянского горсовета появилось сообщение о том, что 16 мая началась реставрация стелы, которая предусматривает замену русскоязычного написания названия города украиноязычным. Отмечается, что в процессе возникли технические проблемы, в связи с чем работы несколько затормозились (по всей видимости, этот момент и был запечатлен Петром Дудником). Впрочем, заминка оказалась непродолжительной, и в скором времени замена букв была полностью завершена.
В свою очередь, городской голова Вадим Лях назвал столь болезненную реакцию на недоразумение «бурей в стакане». Он напомнил, что реконструкция велась не силами городских властей, а за счет спонсоров, поскольку стела де-юре находится на землях Славянского района. Работы обошлись в 45 тысяч гривен. Всех желающих поучаствовать в дальнейшей реконструкции стелы мэр пригласил обращаться в горсовет.
Также Вадим Лях напомнил, что в этом году будет реконструирована стела, которая находится на въезде со стороны Семеновки. Сейчас на нее ведется разработка проектно-сметной документации.
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• «Золото» самбиста Дмитрия Русских
• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
• КДЮСШ «Славхлеб» - бронзовый призер чемпионата области по футболу
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• В центре перевернули контейнеры
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На прошлой неделе в местном сегменте социальных сетей бурно обсуждали реконструкцию стелы с надписью «Славянск», которая находится на въезде в город со стороны Краматорска.