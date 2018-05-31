На Старогородском кладбище обнаружены первые находки

Многообещающее начало

Как и обещал мэр города Вадим Лях, сразу после майских праздников на территорию кладбища зашла рабочая бригада, которая расчистила заросли кустарника и деревьев. Далее возник вопрос: что делать с этой зеленой массой. Предложению коммунальных служб загнать на кладбище технику, воспротивились краеведы. По их словам, в этом случае даже сохранившиеся элементы надгробий могут быть разрушены и, что для историков не менее важно, сдвинуты с места. Это сделает невозможным их привязку к карте объекта, которую только предстоит составить. В результате переговоров с местным руководством решили дальнейшую расчистку выполнять вручную, а собранные ветки сжигать прямо на месте. Поработать пригласили всех неравнодушных горожан.

Следует отметить, что если бы уборка проходила не в четверг, а в выходной, волонтеров могло прийти больше - ведь темой возрождения Старогородского кладбища интересуются многие. Но день был рабочий, и к коммунальникам присоединились не более десятка представителей общественных организаций и неравнодушных граждан.

В первую очередь, работники старались освободить от валежника элементы кладбищенской архитектуры: фундаменты разрушенных часовен, провалившиеся в землю надгробные плиты, вросшие в деревья каменные кресты и т. д. Удалось даже отыскать и поднять скульптуру ангела. Такими, по словам историков, украшали могилы зажиточных жителей Славянска. Кроме того, открылась линия склепов, позволяющая наметить направление "квадратов" захоронений.

Одним словом, решение обойтись без спецтехники себя оправдало. Но работы оказалось много, и призыв к общественности о помощи остается актуальным.

Что дальше

Уборка территории - первая стадия инициативы по превращению исторического кладбища в благоустроенный объект, интересный туристам и удобный для массового отдыха горожан. Станет ли он в дальнейшем парком, сквером или обретет другую форму, покажет результат будущих круглых столов. Пока же исполкому необходимо оформить ничейный участок территории в коммунальную собственность города и определить ему балансодержателя.

Историкам предстоит сосредоточиться на поиске архивной информации, которая могла бы хоть частично восстановить историю захоронений. Группа общественников, в частности, ходатайствует перед отделом культуры о командировании в архив Харькова для такой работы профильного специалиста.

В Славянске нет специалистов, имеющих опыт работы с подобными объектами. А ведь уже сейчас неясно - нужно ли эксгумировать останки покоящихся здесь граждан для последующего перезахоронения в общей могиле или можно просто засыпать территорию грунтом и разбить сквер. Таких вопросов возникает множество, поэтому общественники предлагают привлечь специалистов извне.

Чтобы превратить старое городское кладбище в общественное место, историческую «изюминку» Славянска, сделать предстоит многое. Старт процессу положен. Надеемся, что предполагаемый финиш также будет успешным.