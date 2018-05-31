Куда переведут военных со Славкурорта

|29 мая 2018
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Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, состоявшаяся 29 мая, была традиционно посвящена коммунальным проблемам, влияющим на жизнедеятельность города.
Городской голова рассказал о визите представителей министерства обороны, которые на днях посетили Славянск. Как выяснилось, киевские чиновники приезжали, чтобы осмотреть место, на котором в будущем могла бы разместиться воинская часть.
Разговоры о том, что военным, которые сейчас размещаются на территории Славкурорта, следует перебазироваться в другую часть города, ведутся уже давно. Это дало бы возможность использовать санатории по назначению - для лечения и реабилитации пациентов. В том числе - военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях. В последнее время от разговоров перешли к делу. Но назвать визит представителей министерства большим шагом вперед, пока нельзя.
- В городе не так много пустующих помещений и площадок, которые удовлетворили бы требованиям военных. Это должно быть вместительное помещение, расположенное на достаточно большом земельном участке. Кроме того, поблизости должна отсутствовать высотная жилая застройка, - объяснил мэр.
Городским властям удалось обнаружить лишь один более-менее подходящий объект. Это четырехэтажное здание на ул. Коккинаки, вблизи промзоны завода Бетонмаш. К нему прилагается большой участок земли, многоэтажки поблизости также отсутствуют.
Однако, какое решение примут в минобороны, мэр не знает. Приезжие чиновники, по его словам, были не уполномочены высказывать свою позицию. В их задачу входил лишь осмотр предложенных участков.
Ремонт ООШ №13, который длится более года, обещают окончить к 1 сентября. Однако есть опасения, что даже в случае завершения работ, дети за парты не сядут. По причине отсутствия самих парт. Изначально средства на покупку школьной мебели были заложены в смету проекта. Но поскольку из-за длительности и удорожания работ она была превышена, на сегодняшний день нужной суммы там уже нет.
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский рассказал, что в такой ситуации оказался не один Славянск. Аналогичные проблемы наблюдались практически везде, где уже были открыты или готовятся к открытию опорные школы. Деньги на мебель выделяли местные бюджеты. Суммы разнились от 3 млн до 10 млн гривен.
Славянской школе, при самых скромных подсчетах, понадобится 3,5 млн грн. По сведениям городского головы, 2 млн «на мебель» в бюджете проекта все же имеются.
- 1 миллион город выделит безболезненно. Если окажется, что придется выделять 3,5 млн - возникнут сложности. Во-первых, сейчас свободных денег нет. Будут ли они, мы узнаем не ранее июля, когда подведем итоги выполнения бюджета за первое полугодие. Таким образом, если появится такая возможность, средства для школы город сможет выделить не ранее сентября, поскольку придется через сессию вносить изменения в бюджет, - объясняет Вадим Лях.
По его словам, ситуация требует изучения и будет находиться на контроле.
Тарифы на обслуживание жилья в Славянске не поднимались с 2009 года. И на фоне других городов давно не выглядят высокими. Такую информацию на пресс-конференции озвучил мэр Славянска Вадим Лях.
- Это давно уже миф, что тарифы в Славянске самые большие в области или Украине. В соседних городах платят в 2,5 раза больше, - сказал он.
По словам градоначальника, низкая «квартплата» вызвала недоукомплектацию сотрудников в жэках. На сегодняшний день «некомплект» составляет около 40%. «Мы не можем дворников найти, а потом люди жалуются, что в городе грязно», - говорит мэр.
Плавное повышение, считает городской голова, не решит ситуацию. Более того, поскольку большинство жителей получают субсидию, по мнению Вадима Ляха, повышение тарифа на обслуживание жилья даже на 200% на них не отразится.
Мэр также признался, что управляющие компании, как прописано в реформе ЖКХ, в городе на сегодня не созданы. Но у его нового заместителя Андрея Секлецова есть видение ситуации и наработки по этому поводу.
Возможно, реконструкцию парка не удастся завершить даже ко Дню города, 6 сентября. Но, по уверениям мэра, митинг ко Дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков состоится в парке. По крайней мере, центральную аллею и площадку перед монументом славы к этому времени подрядчики доделают.
Оформление земельного участка, на котором расположено Старогородское кладбище, определение его балансодержателя - дело небыстрое. На ближайшую сессию вынесут всего лишь проект решения о выделении средств на создание проектно-сметной документации. В целом, как показала ситуация со сквером «Мрія», история может затянуться более, чем на полгода.
Средства на реконструкцию Соборной площади в этом году Славянск, скорее всего, не получит. По словам мэра, все что зависело от местной власти, город сделал. Губернатор, в свою очередь, озвучил, что реконструкции площадей в Славянске и Мариуполе стартуют в 2019-м. В нынешнем году область планирует завершить ремонтные работы на площадях Краматорска и Дружковки.
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Очередная пресс-конференция мэра Славянска Вадима Ляха, состоявшаяся 29 мая, была традиционно посвящена коммунальным проблемам, влияющим на жизнедеятельность города.