Как обстоят дела с местами массового отдыха

В преддверии лета славянский исполком принял традиционное решение о приведении в надлежащее состояние городских мест массового отдыха.

Согласно ему, был утвержден состав городской комплексной комиссии по обследованию мест отдыха, а также соответствующие мероприятия по их подготовке к приему отдыхающих. Об этом на заседании исполкома 16 мая рассказала заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба.

По ее словам, единственным официальным пляжем на объектах водной инфраструктуры остается часть прибрежной зоны озера Горячее, арендованная предприятием «ВЕСК».

В то же время, в связи с работами по созданию на озере Вейсовом рекреационно-оздоровительной зоны «Возле соленых озер», купаться в данном водоеме городские власти не рекомендуют.

Готовы к приему отдыхающих климатолечебные зоны ДП СКРЦ «Славянский курорт» на озере Репном. Поскольку данный водоем относится к объектам природно-заповедного фонда и имеет 100-метровую санитарную защитную зону, купание в нем со стороны улицы Рапно-Набережной (там, где плиты) официально запрещено. Тем не менее, отметим, что отдыхающих формальные ограничения не останавливают.

Для удобства отдыхающих руководство города обещает организовать дополнительные рейсы общественного транспорта по маршруту №2 «Ж.–д. вокзал - Славкурорт», продлив график движения до 22:00. На маршруте №29 «Мкр-н Химик - Славкурорт» график движения увеличат до 19:00. Кроме того, уже работает летний троллейбусный маршрут №8 «Мкр-н Артема - Славкурорт».

К сожалению, в связи с реконструкцией существенно ограничена возможность отдыха жителей и гостей в парке Шелковичном. Чтобы не лишать детей развлечений, часть аттракционов предприниматели перенесли на центральную площадь.