Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»

|31 мая 2018
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О проектах реконструкции прибрежной зоны озера Вейсовое газета "ТВ плюс" писала не один раз. За несколько дней до открытия нового купального сезона журналисты снова поинтересовались судьбой реконструируемой территории.
Оказалось, что дело сдвинулось с мертвой точки. 25 мая Славянское УЖКХ, как заказчик работ, подписало договор с ООО "Строительство и монтаж" (г. Васильков, Киевская обл.), выигравшим тендер на реализацию проекта "Создание рекреационно-оздоровительной зоны "У соленых озер". В торгах с победителем конкурировало ЧП "Бахмут-Альфа", которое предложило выполнить работы за 17,75 млн грн. Но контракт в итоге достался все же второму соискателю - на 17,8 млн грн. Для ООО "Строительство и монтаж" это уже 16-й контракт, заключенный через систему электронных закупок с лета 2016 года.
Напомним, что проект реконструкции пляжной зоны Вейсового финансируется Государственным фондом регионального развития. Его полная стоимость - 18,23 млн грн. Экономия, таким образом, составила порядка 400 тыс. грн, или 2,1 % от первоначальной суммы.
Согласно тендерной документации, выполнить условия контракта подрядчик должен до 15 декабря нынешнего года. Справится ли с этим победитель тендера, сегодня сказать сложно, ведь предыдущие выигранные им тендеры касались капитального ремонта и термомодернизации зданий и помещений. На побережье Вейсового предполагается совершенно иной фронт работ.
Проект, в частности, предусматривает организацию здесь нескольких зон: пляжной - грибки, навесы, шезлонги, кабинки для переодевания и т. д.; припляжной - спортплощадка для пляжного футбола и волейбола, детская площадка с игровыми комплексами; пикниковой - беседки и лавочки в зеленой зоне; кемпинговой - площадка для палаточного отдыха более 100 человек и зоны для предприятий розничной торговли и общественного питания. Кроме того, вдоль озера должна появиться пешеходная набережная, будут построены проезды, оборудованы и освещены велосипедные и пешеходные дорожки с твердым покрытием, автостоянка с местами для маломобильных групп населения.
Причем все это придется закладывать фактически с «нуля», недаром предмет торгов указывался в категории «новое строительство». По информации Славянского ЖКХ, к работам подрядная организация может приступить уже на следующей неделе.
По словам городского головы Вадима Ляха, став строительным объектом, побережье озера будет ограничено для доступа отдыхающих. Так что поплавать на Вейсовом этим летом, скорее всего, не удастся.
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• Первый круг Ролан Гарроса: сенсация от Козловой, минус Бондаренко
• «Реал» - «Ливерпуль»: хет-трик «Королей», чудо-гол Бэйла, нелепые ошибки Кариуса
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• ФК «Славянск» потерпел второе поражение
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О проектах реконструкции прибрежной зоны озера Вейсовое газета "ТВ плюс" писала не один раз. За несколько дней до открытия нового купального сезона журналисты снова поинтересовались судьбой реконструируемой территории.