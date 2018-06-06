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Фотофакт

Стройки века и Славянска

Жители Славтяжмаша просят опорный пункт

Антон Скворцов
6 июня 2018 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Жителям Славтяжмаша крайне необходим опорный пункт полиции, заявила представительница микрорайона Наталья Буркова (на фото).

По ее словам, криминогенная обстановка в данной части города достаточно напряженная. «У нас «сумасшедший дом» находится, переведенный из Семеновки. У нас люди не могут спокойной выйти. Вечером опасно, освещения практически нет, дороги отвратительные», - жалуется женщина. 

По ее словам, в прошлые годы происходили ограбления частных домов – такое случалось на улицах Медицинской и Солидарной. Причем, говорит она, до настоящего момента эти преступления так и не раскрыты. 

В отсутствие опорного пункта жители района не имеют возможности обратиться к участковому. Между тем, возможность создания такого участка имеется, утверждает квартальная. 

Представитель городского отдела полиции, присутствовавший на совещании, пообещал изучить данный вопрос и доложить о результатах на следующем совещании.

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Комментарии к статье «Жители Славтяжмаша просят опорный пункт»

Жителям Славтяжмаша крайне необходим опорный пункт полиции, заявила представительница микрорайона Наталья Буркова (на фото).

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