|6 июня 2018
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Жителям Славтяжмаша крайне необходим опорный пункт полиции, заявила представительница микрорайона Наталья Буркова (на фото).
По ее словам, криминогенная обстановка в данной части города достаточно напряженная. «У нас «сумасшедший дом» находится, переведенный из Семеновки. У нас люди не могут спокойной выйти. Вечером опасно, освещения практически нет, дороги отвратительные», - жалуется женщина.
По ее словам, в прошлые годы происходили ограбления частных домов – такое случалось на улицах Медицинской и Солидарной. Причем, говорит она, до настоящего момента эти преступления так и не раскрыты.
В отсутствие опорного пункта жители района не имеют возможности обратиться к участковому. Между тем, возможность создания такого участка имеется, утверждает квартальная.
Представитель городского отдела полиции, присутствовавший на совещании, пообещал изучить данный вопрос и доложить о результатах на следующем совещании.
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• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
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• «Наш дом - Славянск» поднял горожан на борьбу с «коммунальными грабежами»
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• Пляж на Вейсовом славянцы получат «под елочку»
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Комментарии к статье «Жители Славтяжмаша просят опорный пункт»
Жителям Славтяжмаша крайне необходим опорный пункт полиции, заявила представительница микрорайона Наталья Буркова (на фото).